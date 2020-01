El mapa del 'acuerdo del siglo' propuesto por Trump prevé un túnel entre Gaza y Cisjordania

Este martes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, presentó su plan de resolución del conflicto palestino-israelí, que prevé la creación de dos Estados separados con sus respectivas capitales en Jerusalén Este.

El documento, publicado por la Casa Blanca, contiene dos mapas que esbozan el posible futuro de Israel y Palestina.

Como se ve en los mapas, la propuesta presupone aumentar el territorio palestino y crear dos áreas de tamaños comparables al de la Franja de Gaza al sur de este enclave. Una de ellas será una zona de industria avanzada y la otra, un área agrícola y residencial.

Asimismo, se prevé la construcción de un túnel subterráneo que unirá las partes de Palestina, la Franja de Gaza y Cisjordania que hasta ahora no están conectadas entre sí. La red de carreteras palestina incluirá dos cruces en la frontera con Jordania.

Tanto el Estado hebreo como el árabe tendrán acceso a los puertos de Ashdod y Haifa.

Al mismo tiempo, el plan presupone la conservación en Cisjordania de 15 asentamientos israelíes, que serán conectados al territorio de su país a través de carreteras especialmente designadas.

"Jerusalén no está a la venta"

El presidente palestino, Mahmud Abbás, rechazó la propuesta poco después de que fuera divulgada. "Les digo a Trump y Netanyahu: Jerusalén no está a la venta, nuestros derechos no están a la venta y no son para negociar. Y su acuerdo, [que es] una conspiración, no pasará", dijo en un discurso televisado.

El movimiento palestino Hamás describió como "absurdo" el plan del presidente estadounidense. "Las declaraciones de Trump son agresivas y van a desencadenar mucha ira", afirmó este martes Sami Abu Zuhri, por parte del grupo que gobierna en la Franja de Gaza.

El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, también manifestó serias críticas con respecto a la propuesta del inquilino de la Casa Blanca. "En lugar de un delirante 'acuerdo del siglo', que no tendrá oportunidad de éxito, los autodenominados 'campeones de la democracia' harían mejor aceptando la solución democrática de Irán, propuesta por el ayatolá Ali Jameneí: un referéndum mediante el cual todos los palestinos, musulmanes, judíos o cristianos, decidan su futuro", tuiteó.