El Departamento de Estado expulsa a una periodista acreditada tras un escándalo de Pompeo con otra reportera del mismo medio

El Departamento de Estado de EE.UU. expulsó a Michele Kelemen, periodista de la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés), del grupo de prensa que participará en el próximo viaje del secretario de Estado, Mike Pompeo, a Europa y Asia. La decisión fue reportada en una declaración del presidente de la Asociación de Corresponsales del Departamento de Estado, y tuiteada luego por una periodista del diario The New York Times, Lara Jakes.

El Departamento de Estado no hizo posteriores comentarios al respecto. La declaración solo señalaba que Kelemen fue retirada del grupo de reporteros, hecho que se produjo unos días después de que Pompeo criticara fuertemente a otra periodista de la NPR, Mary Louise Kelly.

"Solo podemos concluir que el Departamento de Estado está tomando represalias contra la NPR como resultado de esta conversación", reza la declaración. La Asociación también pide al Departamento de Estado que reconsidere la decisión y permita que Kelemen participe en ese viaje.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca expresó apoyo a sus colegas e indicó en una declaración que "el aparente intento del Departamento de Estado de tomar medidas punitivas contra un medio de comunicación, por sus informes, es escandaloso y contrario a los valores estadounidenses".

Polémica entrevista

El pasado viernes, Mary Louise Kelly sostuvo una entrevista con Pompeo, en la que el secretario de Estado se negó a contestar a una pregunta sobre si la Casa Blanca debía pedir disculpas a Marie Yovanovitch, exembajadora estadounidense en Ucrania, que el pasado mes de mayo fue cesada por el presidente Donald Trump, supuestamente por haber obstaculizado su exigencia de que Kiev investigara asuntos relacionados con el exvicepresidente de EE.UU., Joe Biden.

Según Kelly, la entrevista finalizó de forma abrupta cuando salió a relucir el tema de Ucrania. Entonces Pompeo se levantó y se fue a una sala de estar privada, mientras que uno de sus ayudantes le pidió a Kelly que fuera a dicha habitación pero sin grabadora, aunque —según la versión de la periodista— no le dijo que la conversación sería 'off the record', es decir, cuando las declaraciones de un entrevistado adquieren expresamente carácter confidencial y el periodista se compromete a no divulgarlas. "¿Piensas que a los estadounidenses les importa Ucrania?", gritó Pompeo a la periodista, ya a solas, pronunciando además varias palabrotas, según la reportera.

Después de que la periodista reprodujera las bruscas declaraciones del alto funcionario sobre Ucrania, Pompeo la acusó de mentir y de violar "las reglas básicas del periodismo y la decencia". Asegura que la conversación que mantuvo con Kelly fue 'off the record', algo que la informadora negó.