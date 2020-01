El líder supremo de Irán califica de "satánica y malvada" la política de Trump sobre Palestina

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, dijo el miércoles que "la política satánica y malvada de Estados Unidos sobre Palestina nunca dará sus frutos" y describió la "judaización" de Jerusalén como "estúpida e imprudente".

"Para consternación de los políticos estadounidenses, la política satánica y malvada de Estados Unidos sobre Palestina —el llamado 'acuerdo del siglo'— nunca dará sus frutos", afirmó Jameneí en su cuenta de Twitter.

"El problema de Palestina nunca se olvidará", agregó el líder religioso. Además, concluyó que ni los palestinos ni ninguna nación musulmana permitirán que se materialice el llamado 'acuerdo del siglo'.

Mientras, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Seyyed Abbás Mousaví, dijo, citado por la agencia IRNA, que el acuerdo de Trump es la traición del siglo contra los palestinos e insto a otros países a contrarrestar el vergonzoso plan.

Mousaví escribió en Twitter que "Irán está dispuesto a cooperar con los países regionales para hacer frente a la gran conspiración por parte de [EE.UU. e Israel], que representa una amenaza para la comunidad islámica".

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, calificó el plan de Donald Trump para la paz entre Palestina e Israel como una pesadilla para la región y el mundo. El canciller calificó de "delirante" la iniciativa y aseguró que este acuerdo "no tendrá oportunidad de éxito".

El plan de paz de Donald Trump para Oriente Medio, presentado el 29 de enero de 2020, fue criticado por los palestinos. Después de que Washington anunciara la iniciativa, al menos 22 palestinos fueron heridos en enfrentamientos con el Ejército israelí.

"A Trump y a Netanyahu les digo: Jerusalén no está en venta, nuestros derechos no están en venta y no son negociables. Y su acuerdo, [que es] una conspiración, no pasará", comentó el presidente palestino, Mahmud Abbás, descartando a Jerusalén como capital indivisible de Israel.

A su vez, Benjamín Netanyahu dijo durante la presentación del documento: "El acuerdo del siglo es la oportunidad del siglo, y no la vamos a perder".

'Acuerdo del siglo'

El plan propuesto por Trump consiste en los siguientes puntos: