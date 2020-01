Un usuario de TikTok se hace pasar por un médico infectado con el coronavirus (VIDEO)

Un usuario de TikTok se hizo pasar por un médico que investiga el nuevo coronavirus 2019-nCoV en unos videos que publicó en su cuenta en la plataforma.

En una de las grabaciones el internauta @wright.mitchr aparece en un presunto laboratorio donde analiza la 'sangre' de un infectado con la enfermedad y la compara con la de una persona sana.

"Esto es del paciente cero, el que tratamos ayer. Todavía no lo he abierto. Voy a verterlo sobre un poco de papel y mostrárselo. Pero me parece que esto no tiene buen aspecto. Algo no está bien con esta sangre", dijo. A continuación, el hombre vierte un poco de los líquidos de ambos frascos sobre unos trozos de papel y muestra la diferencia en su color: mientras que el de la presunta persona sana es roja, el del infectado es de color púrpura oscuro.

Todos los videos en la cuenta en cuestión fueron eliminados y ahora no están disponibles, pero Daily Dot señala que en otra grabación el hombre afirmó que está infectado con el peligroso coronavirus.

Mientras tanto, la periodista de investigación Shaena Montanari acusó al internauta de "fingir" que está trabajando en un laboratorio y pidió que no lo hiciera. "Hay un chico en TikTok que finge que trabaja en un laboratorio y contrajo el coronavirus de Wuhan... Pensé que estas cosas no hacía falta decirlas pero... no lo hagas", escribió en su Twitter.

Según el portal, las publicaciones de @wright.mitchr provocaron las críticas de varios internautas que lo acusaron de sembrar el pánico. "Esto está haciendo que la gente con ansiedad como yo […] entre en pánico", dijo una usuaria respecto a los videos.

A principios del mes, TikTok, que pertenece a la empresa china ByteDance, actualizó sus reglas para evitar la difusión de datos falsos a través de la plataforma. "Eliminamos la información errónea que puede causar daño a la salud de individuos o, de manera más amplia, a la seguridad pública. También eliminamos el contenido distribuido por las campañas de desinformación", cita Reuters las normas de la compañía.

Según las últimas estimaciones, en China se contabilizan más de 6.000 infectados y 132 fallecidos por neumonías causadas por el coronavirus 2019-nCoV.