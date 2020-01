Lanzan un misil desde la Franja de Gaza hacia Israel

Un misil ha sido lanzado desde el territorio palestino de la Franja de Gaza hacia Israel, informan las Fuerzas de Defensa israelíes (IDF, por sus siglas en inglés) a través de su cuenta de Twitter.

Unos minutos antes, se han activado las sirenas de defensa antiaérea en la comunidad de Kibbutz Kissufim, un territorio en las proximidades de la Franja de Gaza.

Estos hechos se producen tras el anuncio del plan de paz entre Israel y Palestina, propuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Aunque alabado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como "un gran plan para la paz", el proyecto fue duramente criticado por los palestinos.

"Les digo a Trump y Netanyahu: Jerusalén no está a la venta, nuestros derechos no están a la venta y no son para negociar. Y su acuerdo, [que es] una conspiración, no pasará", dijo en un discurso televisado el presidente de Palestina, Mahmud Abbás, quien rechazó la propuesta.

El movimiento palestino Hamás describió como "absurdo" el plan del presidente estadounidense. "Las declaraciones de Trump son agresivas y van a desencadenar mucha ira", afirmó este martes Sami Abu Zuhri, por parte del grupo que gobierna en la Franja de Gaza.