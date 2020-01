SpaceX lanza su cuarto lote de satélites para crear "el sistema de internet de banda ancha más avanzado del mundo"

Este 29 de enero, SpaceX lanzó un cohete Falcon 9 con 60 satélites Starlink a bordo, que fueron exitosamente puestos en órbita una hora después del despegue.

Tras una demora de algunos días por condiciones climáticas adversas, el Falcon 9 despegó del complejo de lanzamiento espacial 40 en la Estación de la Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.). La primera etapa del cohete regresó luego a la plataforma de aterrizaje 'Of Course I Still Love You' de SpaceX, en el océano Atlántico.

Los 60 satélites constituyen el cuarto lote ya lanzado por esa empresa en el marco de su programa Starlink, que tiene como objetivo crear el "sistema de internet de banda ancha más avanzado del mundo", a través de una constelación masiva de satélites en órbita terrestre baja.