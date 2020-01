La OMS declara la emergencia internacional ante la propagación del coronavirus

El director general de la Organización Mundial de Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado este jueves que la cepa del coronavirus originada en diciembre en Wuhan (China) representa una "emergencia de salud pública de preocupación internacional".

"No sabemos qué tipo de daño podría causar este virus 2019nCoV si se propagara en un país con un sistema de salud más débil. Debemos actuar ahora para ayudar a los países a prepararse para esa posibilidad", ha señalado Ghebreyesus durante una conferencia de prensa.

"Declaro una emergencia de salud pública de preocupación internacional ante el brote mundial del 2019nCoV", agregó.

"La razón principal de esta declaración no se debe a lo que está sucediendo en China, sino a lo que está sucediendo en otros países. […] Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles y que no están preparados para enfrentarlo", explicó el médico.

"Hacemos un llamado a todos los países para que implementen decisiones que sean consistentes y basadas en pruebas. La OMS está dispuesta a brindar asesoramiento a cualquier país que esté considerando qué medidas tomar", instó Ghebreyesus.

Para combatir la propagación del coronavirus, la OMS propone:

Acelerar el desarrollo de vacunas, terapias y diagnósticos

Contrarrestar la divulgación de rumores y desinformación

Revisar los planes de preparación

Evaluar los recursos necesarios para identificar, aislar y curar a los enfermos

Que los Gobiernos compartan información con la OMS y otros países

No hay razones para cerrar las fronteras chinas

Ghebreyesus reiteró su apoyo a las medidas implementadas por Pekín y señaló que "la OMS sigue confiando en la capacidad de China para controlar el brote".

"Como saben, estuve en China hace unos días, donde me reuní con el presidente Xi Jinping. No me quedaba ninguna duda sobre el compromiso de China con la transparencia y la protección de la gente del mundo", afirmó.

Al mismo tiempo, el jefe de la OMS señaló que la organización no cree que el brote haga necesario cerrar las fronteras chinas.

"Si alguien está pensando en tomar medidas [contra China], va a estar mal. La OMS no recomienda y se opone a cualquier restricción de viajes o comercio y a otras medidas contra China", declaró Ghebreyesus.

Por su parte, el presidente del Comité de Emergencia, el profesor Didier Houssin, explicó que la declaración permitirá a la OMS cuestionar las restricciones de viajes "que ya han sido tomadas por algunos países", como denegaciones de visado, cierre de fronteras o cuarentena de viajeros sanos.

El brote de la nueva cepa de coronavirus, que se originó en la ciudad china de Wuhan en diciembre, ha resultado en al menos 170 muertes en este país asiático.

Entre tanto, el número de casos confirmados de infección ha llegado ya a 7.711. Al mismo tiempo, hay más de 12.000 pacientes sospechosos de portar el virus.