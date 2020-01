Oliver Stone a Correa: "No sabré nada de Bolivia hasta que vea RT, y por desgracia, RT está prohibido, lo retiraron de los contratos televisivos"

El escritor y director de cine estadounidense Oliver Stone defendió el trabajo informativo que realiza RT y criticó el trato que le han dado al medio en EE.UU.

"RT ahora está dando buena información y está siendo ridiculizado en mi país", dijo Stone durante una entrevista para el programa 'Conversando con Correa', que conduce el exmandatario ecuatoriano.

Esa aseveración la hizo mientras hablaban de los acontecimientos en América Latina, a los que RT ha dado cobertura, ofreciendo una mirada distinta a la de los medios tradicionales estadounidenses. Entre esos temas está el golpe de Estado a Bolivia, en noviembre del año pasado.

"No sabré nada de Bolivia hasta que vea RT, y por desgracia, RT está prohibido: básicamente, lo retiraron de los contratos televisivos", enfatizó.

El cineasta señaló que, mientras eso pasa, las grandes corporaciones mediáticas ofrecen "información alterada, muy alterada".

"Puedo leer la prensa estadounidense, pero todos ponen siempre lo mismo. Está bien, entiendo su punto de vista, pero me gustaría oír otro punto de vista. Y uno no lo oye desde Irán, China, no lo oye desde Corea, no lo oye desde Venezuela, uno no consigue saber su punto de vista", detalló.

Así, calificó esa situación, en la que "no le permiten a la gente obtener nueva información", como "una vergüenza", e indicó que eso lleva a la gente a actuar "de manera estúpida" o, como lo definió, bajo "hipnosis activa".