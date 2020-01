Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba el bloqueo del financiamiento de acciones militares contra Irán

La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense ha votado este jueves por la ley 'No a la guerra contra Irán' ('No War Against Iran Act', en inglés), que prevé el bloqueo del financiamiento de las operaciones militares contra el país persa.

La decisión fue aprobada por 228 diputados, mayoritariamente del partido demócrata, contra 175.

"Debemos dejar muy claro que el Congreso no autorizará ni un centavo para una guerra ofensiva en Irán", afirmó el congresista Rohit Khanna, que propuso la iniciativa.

Minutos después, los congresistas han suprimido la autorización para el uso de las Fuerzas Armadas en Irak, aprobada en 2002. Previamente, la Administración Trump utilizó esta legislación para justificar el asesinato del general iraní Qassem Soleimani, matado en un ataque con misiles en Bagdad a inicios de enero.

"No podemos permitir que el presidente Trump nos arrastre a una guerra con Irán que el Congreso nunca tuvo la intención de autorizar", escribió en su cuenta de Twitter unas horas antes la congresista Barbara Lee, que propuso la decisión.

En vísperas de la votación, Donald Trump arremetió contra las iniciativas afirmando que socavan la seguridad nacional de EE.UU.

"Con los votos en la Cámara de Representantes mañana, los demócratas quieren dificultar que los presidentes defiendan a EE.UU. y se enfrenten, por ejemplo, a Irán. ¡Protejan nuestro gran país!", tuiteó el mandatario este miércoles.

Amenazas de Trump

Un ataque aéreo que EE.UU. realizó a las afueras de Bagdad el pasado 2 de enero acabó con la vida de 12 personas, entre ellas Soleimani.

El Pentágono asumió la responsabilidad del asesinato e indicó que fue ordenado por el propio presidente Donald Trump. Según la Defensa estadounidense, el bombardeo fue dirigido contra Soleimani y "tenía como objetivo disuadir futuros planes de ataque iraníes".

Días después, Donald Trump anunció que EE.UU. golpearía "muy rápido y muy duro" 52 sitios, "algunos de muy alto nivel y muy importantes para Irán y la cultura iraní", si Teherán atacaba a ciudadanos o intereses estadounidenses.

El 9 de enero, la Cámara de Representantes ya aprobó una resolución que preveía que el mandatario requiriera del visto bueno del Congreso para una mayor operación militar contra Teherán. No obstante, aquella vez el proyecto carecía de poder real para frenar a Trump.