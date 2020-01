Maduro acusa a Duque de buscar "justificaciones no creíbles" para evitar la reanudación de las relaciones consulares

"Hoy Duque dijo que no restablecerá relaciones porque acá hay violencia. ¿Dónde hay paramilitares, guerrilla y una guerra de 60 años? ¿En Venezuela o en Colombia?", se pregunto el mandatario venezolano.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que su par de Colombia, Iván Duque, busca "justificaciones no creíbles" para impedir que se reanuden las relaciones consulares entre ambos países, y proceder así a la extradición de la exsenadora colombiana, Aida Merlano, detenida esta semana en el estado Zulia.

"Hoy Duque dijo que no restablecerá relaciones porque en Venezuela hay violencia. ¿Dónde hay paramilitares, guerrilla y una guerra de 60 años? ¿En Venezuela o en Colombia? ¿Dónde matan a un dirigente social por día? ¿Dónde producen toda la droga que se va a EE.UU. y Europa? ¿Dónde están las bases militares estadounidenses?", se preguntó Maduro.

Para el mandatario venezolano, "si es por violencia, Duque tendría que cerrar los consulados de todos los países del mundo en Colombia".

#EnVivo 🔴 | Pdte. @NicolasMaduro: Hoy el presidente @IvanDuque dijo que no restablece relaciones porque aquí hay violencia ¿Donde hay paramilitares y hay una guerra de más de 60 años? ¿Dónde matan líderes sociales a diario? #1AñoDeVenezuelaBellapic.twitter.com/nJd37ep4hE — MIPPCI (@Mippcivzla) January 30, 2020

Por esa razón, concluyó que su homólogo colombiano busca excusas "no creíbles, ridículas, falsas" para evitar reabrir las comunicaciones binacionales a nivel consular. "Yo hice mi propuesta y estoy listo para abrir los consulados ya, porque tenemos que regirnos por intereses de Estado, ser estadistas por encima de intereses partidistas o ideológicos", reiteró.

Según Maduro, a Duque no le conviene la extradición de la exsenadora Merlano, capturada en territorio venezolano, "porque ella sabe muchas cosas de la clase política colombiana y sería un escándalo incontenible".

"Colombia tiene que iniciar los procedimientos legales si quiere la extradición, pero Colombia no la quiere, es más, ¿no será que favorecieron su fuga para que no declararan todo lo que sabe? Quizás creían que en Venezuela no la íbamos a buscar ni a capturar", reflexionó.

Pero, según el mandatario venezolano, Merlano "ya está hablando y lo está contando todo". "Iván Duque va a quedar sorprendido en los próximos días", finalizó.

#EnVivo 🔴 | Pdte. @NicolasMaduro: Aída Merlano está hablando y lo está contando todo, @IvanDuque no quiere que se sepa la verdad y se escuda en el mundo de Narnia-Guaidó. #1AñoDeVenezuelaBellapic.twitter.com/vvZWo0Lsp7 — MIPPCI (@Mippcivzla) January 30, 2020

Más temprano, el mandatario de Colombia rechazó la propuesta de su par venezolano de restaurar la relación consular porque, argumentó, "hay muy pocas garantías".

"Vemos que hay muy pocas garantías en Venezuela para la prestación de servicios consulares y otros servicios, por la constante violencia que hay", declaró Duque durante una visita a la Serranía de Chibiriquete.

Ante estas declaraciones, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, resaltó que en su país "hacen vida con total normalidad 70 Misiones Diplomáticas, 22 Consulados Generales y 78 Consulados Honorarios", por lo que instó al presidente colombiano a asumir el tema "con seriedad y criterio de Estado".