Parte de Honduras una nueva caravana de migrantes hacia EE.UU.

Una nueva caravana de migrantes, compuesta por unas 200 personas, salió la madrugada del viernes desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula con destino a EE.UU.

Según el diario Proceso Digital, varios de los integrantes de la caravana también formaron parte de la anterior, realizada el 15 de enero, y que habían sido deportados. En este nuevo grupo viajan varias madres con sus hijos, algunos de ellos recién nacidos.

Su plan es llegar hasta la aduana de Agua Caliente en Ocotepeque (Honduras), desde donde pretenden ingresar en Guatemala y luego continuar su ruta a México.

"5.000 personas devueltas"

En su conferencia diaria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que mediante el programa retorno "asistido" han sido devueltos a sus países unas 5.000 personas que entraron con las últimas caravanas.

López Obrador añadió que más de la mitad aceptó regresar. "Un regreso asistido, se les informó que no iban a pasar hasta la frontera norte [con EE.UU.] (...) y la agente decidió regresar", comentó.

El mandatario aseguró que las caravanas son organizadas por "dirigentes" que mienten a los centroamericanos. "No tenemos concluido un análisis sobre esta situación, tenemos información, pero no quiero aventurar una opinión. Sí hay dirigentes, no son movimientos espontáneos, se convoca a caravanas. Se miente a los migrantes. Eso sí lo puedo decir", aseveró.

Los migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua emprenden un camino peligroso hacia México con la esperanza de llegar a EE..UU., y así poder huir de la pobreza, la falta de empleo y la violencia de las naciones centroamericanas.

"Ya nadie puede vivir aquí, en Honduras, es peligroso, ni jóvenes ni viejos. A los jóvenes de 30 años ya no les dan trabajo, entonces, ¿qué nos queda?", contó un señor de aproximadamente 70 años que viajó en la primera caravana migrante del año.

