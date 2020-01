VIDEO: Esposa del portero del club Pumas, con 18 semanas de embarazo, denuncia agresiones de policías en Ciudad de México

Mariana Clemente, esposa de Alfredo Saldívar, portero del equipo de futbol profesional Pumas, denunció haber sufrido una agresión por parte de policías de la Ciudad de México, pese a tener 18 semanas de embarazo.

"Amigos, ayúdenme con un RT. Una patrulla de la CDMX nos paró sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa y al decirle que no, se me subió encima y me golpeó", relató Clemente en su cuenta de Twitter.

En las imágenes se aprecia el momento en que una mujer policía forcejea con la esposa del futbolista, mientras otro uniformado amenaza con golpear al guardameta.

Vean vean es increíble! pic.twitter.com/KUfBTjHLEL — Mariana Clemente (@Marianagrl) January 30, 2020

Un grupo de cinco policías detuvo el vehículo en el que viajaba la pareja junto con un niño, sin que existiera una causa aparente para ello.

Al resistirse a ser bajar del vehículo para ser inspeccionados, los policías comenzaron con las agresiones, durante un acontecimiento registrado en Avenida Revolución, en la región sur de la Ciudad de México.

Luego de que el video se difundiera en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana informó que "los efectivos que aparecen en el video han sido suspendidos de sus funciones con carácter preventivo en lo que se llevan a cabo las investigaciones", según un mensaje difundido en las cuentas oficiales de la dependencia.