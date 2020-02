VIDEO: Un chino enfermo tose a propósito a los médicos tras volver de Wuhan, origen del brote del coronavirus

Un ciudadano chino, aparentemente descontento por no recibir la medicación prescrita, se quitó la mascarilla y tosió intencionalmente al personal de un hospital en Xiaogan (provincia de Hubei) a principios de esta semana. El hecho fue captado por una cámara de seguridad.

El paciente acababa de regresar a la ciudad desde Wuhan, origen del brote del coronavirus 2019-nCoV.

Inicialmente acudió al Hospital Central de Xiaogan para recibir tratamiento, pero no se había recuperado, por lo que decidió ir al Hospital de Mujeres y Niños para un segundo chequeo este 27 de enero. Para ese momento ya llevaba cuatro días con 39 ºC de fiebre.

En las imágenes se ve cómo entrega al personal médico la receta que le prescribieron, pero después de que se le informara que el medicamento no estaba disponible, el paciente supuestamente se puso de mal humor y exigió un reembolso. Luego se quitó la mascarilla de protección y tosió de manera intencional a los médicos y al mostrador.

Los dos miembros del personal se levantaron inmediatamente y se apresuraron a alejarse. Después de que el paciente se fuera, el área fue desinfectada rápidamente y el hospital lo denunció a la Policía.

El paciente fue localizado y cooperó con las autoridades. Resultó que no estaba infectado con el coronavirus 2019-nCoV y simplemente sufría un resfriado con fiebre, cita Asia One a un representante del hospital. También añadió que "este incidente dejó enojados a muchos miembros del personal" del centro sanitario, pero aseguró que pueden "entender cómo se sintió el paciente en ese momento" y no quieren "causarle problemas".

