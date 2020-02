Así vive el Reino Unido su primera jornada después del Brexit

El Reino Unido ha vivido este 1 de febrero su primera jornada no formando parte de la Unión Europea, tras salir oficialmente del bloque después de 47 años de membresía.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha señalado que el Brexit es un punto de inflexión en la vida de los ciudadanos, y ha llamado a aprovechar las nuevas oportunidades.

"Esta noche hemos salido de la UE, un extraordinario punto de inflexión en la vida de este país. Unámonos ahora para aprovechar al máximo todas las oportunidades que traerá el Brexit y desatemos el potencial de todo el Reino Unido", ha escrito en su cuenta de Twitter.

No obstante, el proceso de separación, que duró más de tres años, ha dejado a los británicos divididos.

"Creo que las cosas van a ser difíciles al principio, pero creo que vamos a lograrlo. Puede tomar uno o un par de años, pero ¿sabes qué? Huele a libertad", se ha expresado Toby Brenna, partidario de Brexit, con quien RT habló este sábado en Londres.

Sin embargo, no todos los ciudadanos británicos se sienten tan entusiasmados. "Deprimido. Abatido. Es una gran tragedia. Toda mi vida hemos estado en la Unión Europea. Mi padre, mi abuelo lucharon en guerras en Europa. Pensamos que todo había terminado. Pensamos que seríamos un continente en paz, en armonía. Y ahora... no parece que vayamos a tener una guerra, pero no se siente tan pacífico como debería ser. Estoy muy decepcionado", ha aseverado otro entrevistado, James Parkes.

Preocupación en la frontera sobre el empleo

El día después del Brexit la frontera entre España y Gibraltar ha pasado con la mayor normalidad y tranquilidad posible. El flujo de personas y automóviles hacia un lado y el otro mantiene su nivel habitual. No obstante, existe una incertidumbre sobre cómo el Brexit podría afectar a unos 10.000 trabajadores que viven en suelo español, pero trabajan en el territorio gibraltareño. Sus derechos constituyen en estos momentos una alarma para las autoridades españolas, que exigen conocer de inmediato si se mantendrán tras la salida del Reino Unido de la UE.

José Baños, de 35 años, que trabaja en Gibraltar como soldador ha comentado a RT que espera que el Brexit no afecte a sus compatriotas. "Si tienen un contrato o no, espero que los españoles mantengan sus trabajos", ha dicho.

Por su parte, Richard Carter, de 60 años, un escritor gibraltareño, ha señalado que "va a estar bien en los próximos 12 meses, y luego el problema, si hubiera un problema, todos nos preguntamos si habrá algún problema o no, comenzará el 31 de diciembre y en el 2021".

"Esperamos que las cosas se resuelvan lentamente y eventualmente todo se volverá más o menos normal, eso esperamos", ha concluido.

En este sentido, el analista en política y mercados Félix Morales, ha precisado que lo más difícil para Londres será alcanzar acuerdos en educación y sanidad.

