Descubren que el coronavirus puede trasmitirse durante el período de incubación

La nueva cepa del coronavirus originada en Wuhan en diciembre es contagiosa incluso durante el período de incubación, cuando el infectado no muestra síntomas, afirma un equipo de médicos alemanes en un reporte publicado este viernes en la revista The New England Journal of Medicine.

Los doctores sacaron esta conclusión tras estudiar los cuatro primeros casos de infección detectados en Alemania el 27 y el 28 de enero.

El primer enfermo, un hombre de 33 años, sintió síntomas del 2019-nCoV cuatro días después de haber mantenido una reunión de trabajo con una colega china que parecía sana, aunque a la mujer le detectaron el coronavirus solo después de su regreso a China el 26 de enero.

Al conocer este diagnóstico, el paciente alemán fue sometido a pruebas, junto con otros empleados de su compañía. El resultado fue que no solo él, sino también tres de sus colegas, dos de los cuales no habían tenido contacto con la portadora inicial, estaban infectados con el virus pese a no mostrar ningún síntoma. Todos ellos fueron hospitalizados.

"El hecho de que las personas asintomáticas sean fuentes potenciales de infección por 2019-nCoV puede justificar una reevaluación de la dinámica de transmisión del brote actual", advierten los autores del reporte.

Este lunes, la OMS emitió un comunicado en el que indica que el período de incubación puede variar entre 2 y 10 días. No obstante, un estudio publicado este miércoles precisa que el período de incubación medio es de 5,2 días.

En China los últimos datos oficiales cifran el número total de muertes por el brote del coronavirus en 304, y los casos confirmados de infección se elevaron a 14.380.

Mientras, el número de pacientes diagnosticados con el coronavirus en Alemania es ya de ocho, según los datos del mapa interactivo de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.), que está monitoreando la propagación del coronavirus en tiempo real.