Fallece el guitarrista Andy Gill, que inspiró a grupos como Nirvana y Red Hot Chilli Peppers

Andy Gill, guitarrista británico de la banda de post-punk, Gang of Four, falleció este 1 de febrero a los 64 años, según confirmó la agrupación en un comunicado.

Gang of Four no reveló las causas de la muerte del también compositor y productor, pero detalló que tal era su compromiso hacia la agrupación que "estaba escuchando mezclas para el próximo disco mientras planeaba la próxima gira desde su cama de hospital".

Gill fue el guitarrista principal y miembro fundador de la banda, que debutó en 1978 con el sencillo 'Damaged Goods', de su primer álbum 'Entertainment!'. Desde entonces, su música y las letras que resaltaban los problemas sociales y políticos de la época serían fundamentales para el post-punk que surgiría a finales de esa década. El estilo agresivo y particular de tocar del británico influyó directa e indirectamente en grupos como Red Hot Chili Peppers, Jesus Lizard, Nirvana, Rage Against the Machine y Franz Ferdinand, entre otros.