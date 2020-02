Trump afirma que EE.UU. presta a Pekín "una ayuda tremenda" y tiene "lo mejor del mundo" para combatir el coronavirus

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado este domingo que su país ofrece a China una gran asistencia en su lucha contra el brote del coronavirus 2019-nCoV.

"Tenemos una relación tremenda con China, lo cual es algo muy positivo. […] Les estamos ofreciendo una ayuda tremenda. Tenemos lo mejor del mundo para eso", afirmó el mandatario en una entrevista con la cadena Fox.

"Hemos hecho un trabajo tremendo en muchos otros casos e incluso en este recientemente", agregó.

Al mismo tiempo, alabó la prohibición de entrada a EE.UU. impuesta este domingo a los extranjeros que hayan estado en China en los últimos 14 días. "No, no, hemos ofrecido ayuda a China, pero no podemos permitir que miles de personas que tienen ese problema entren", señaló el mandatario.

El 27 de enero, Trump anunció a través de su cuenta de Twitter que mantuvo "una comunicación muy estrecha con China sobre el virus" y ofreció al presidente de China, Xi Jinping, "cualquier ayuda que sea necesaria".

Mientras, según las últimas cifras, el 2019-nCoV ya se ha cobrado 361 vidas en China y una fuera del país, en Filipinas. El número total de infectados supera los 17.200.

