Acusan a Shakira de hacer 'playback' durante su espectáculo en la Super Bowl

Usuarios en Twitter han acusado a la cantante colombiana Shakira de hacer 'playback' en su espectáculo durante el intermedio de la Super Bowl, celebrada este domingo en Miami (Florida), en la que los Kansas City Chiefs se impusieron por 31-20 a los San Francisco 49ers.

"Qué pedo con tu playback Shaki", dijo una usuaria. "El playback jajajasos un horror Shaki", comentó otro internauta. "Es playback descarado", aseguró otra persona. "No mames que namas salen pa cantar con playback…", se quejó otro tuitero.

Q pedo con tu playback Shaki — 🌻 (@RoxanneHdez) February 3, 2020

EL PLAYBACK JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA SOS UN HORROR SHAKI — FRUTIGNITY (@FrutiPrince) February 3, 2020

Oye pero es playback descarado xD — Stritoh (@Stritoh) February 3, 2020

No mames que namas salen pa cantar con playback... — De Hidalgo y Alarcón (@XyRCK) February 3, 2020

Antes de que se celebrara uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, la cantante estadounidense Lady Gaga aconsejó "no escuchar el playback" que, supuestamente, iba a hacer este dúo, que se convirtió en el primero formado por cantantes latinas en actuar en la Super Bowl. No obstante, poco después la artista aseguró que ama a Shakira y J.Lo.

Las cantantes colombiana y puertorriqueña cantaron una mezcla de sus 'hits' más importantes, desde 'Whenever, Wherever' y 'Hips Don't Lie' de Shakira hasta 'Jenny From The Block' y 'On The Floor' de JLo, en el estadio Hard Rock de Miami. Durante el evento muchos internautas calificaron el espectáculo de "increíble" e "inspirador".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!