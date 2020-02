La actriz Shannen Doherty, una de las protagonistas de la serie 'Charmed', anuncia que tiene cáncer de mama avanzado

La actriz estadounidense Shannen Doherty, de 48 años, ha anunciado este martes que tiene cáncer de mama en estadio 4, la etapa más avanzada en la que la enfermedad se ha extendido a otros órganos, informan medios locales.

"Va a salir en cuestión de días o de una semana que estoy en la etapa cuatro. Así que mi cáncer volvió, y es por eso que estoy aquí", explicó Doherty durante una entrevista concedida a ABC. "No creo que lo haya procesado. Es una píldora amarga para tragar de muchas maneras", añadió.

Una larga lucha

"Hay días en los que digo: ¿por qué a mí? Y entonces sigo: bien, ¿por qué no a mí? ¿Quién más? ¿Quién más aparte de mí merece esto? Nadie de nosotros", siguió Doherty, que detalló que su primera reacción es siempre la de preocuparse sobre cómo se lo contará a su madre y a su marido.

En 2015 los médicos diagnosticaron cáncer de mama a la actriz estadounidense, que nunca lo ocultó y siempre habló de ello a través de las redes sociales, donde ha ido relatando su lucha contra la enfermedad. No obstante, ahora reveló que tras saber que el cáncer estaba en etapa 4, decidió no contarlo a nadie para seguir trabajando en '90210'.

Doherty es famosa por encarnar el personaje de Prue, una de las tres hermanas Halliweell, en la popular serie 'Charmed' ('Hechiceras', en Latinoamérica). También es conocida por interpretar a Maggie Malene en 'Girls Just Want to Have' (1985), a Heather Duke en 'Heathers' (1988) y a Brenda Walsh en 'Beverly Hills, 90210'.