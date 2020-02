El pez que puede curar quemaduras y reconstruir vaginas (y que revolucionó la medicina en Brasil)

La tilapia, un pez de agua dulce muy consumido en Brasil, revolucionó hace unos años la medicina en este país gracias a su capacidad para sanar y cicatrizar pieles quemadas.

Desde entonces, sus beneficios se han extendido a disciplinas tan diversas como la odontología, urología, veterinaria o ginecología, particularmente en reconstrucciones vaginales. A mediados de este año está previsto que se use para problemas de cornea y perforación de tímpano.

El descubrimiento de las ventajas de este popular pescado surgió cuando en 2011 el doctor Marcelo Borges observó que su piel era descartada, pero un 1% se aprovechada para confeccionar artículos como bolsos, cinturones o zapatos. Así que pensó que, si la piel tenía resistencia y sensibilidad para transformarse en un accesorio, también podía servir para curar quemaduras.

Tres años después, Borges junto al cirujano Edmar Maciel, presidente del Instituto de Apoyo a las Quemaduras (IAQ), y un equipo de profesionales, pusieron en marcha el proyecto. El resultado fue todo un éxito, y el método les ha ido otorgando varios premios, el último el pasado mes de noviembre.

"Es la primera piel animal utilizada en Brasil y la primera vez en el mundo que se usa un animal acuático para tratar quemaduras", explica a RT Maciel, coordinador de las investigaciones.

Se calcula que en Brasil un millón de personas sufre quemaduras cada año, siendo los niños lo más perjudicados, ya que suelen ser más proclives a los accidentes domésticos.

Pero mientras en Europa, EE.UU. o en algunos países de Sudamérica se utiliza piel humana o de animal –principalmente de cerdo– para curar las heridas, en la sanidad pública de Brasil se tratan con cremas.

¿Cuáles son sus ventajas?

La piel de tilapia presenta una importante cantidad de proteína llamada colágeno tipo I, evita la pérdida de líquidos, tiene buena resistencia de tracción y una humedad similar a la de la piel humana.

Con las cremas utilizadas en el tratamiento tradicional, los vendajes son cambiados con asiduidad, lo que causa mucho dolor, incrementa el trabajo médico y los costos. Pero la tilapia se adhiere a la herida, evita la contaminación externa y no necesita ser removida diariamente.

"Como es un producto que suele ir a la basura, al utilizarlo ayudas al medio ambiente. Pero es que además el proceso es mucho más barato que el de la piel humana u otras pieles de animales. Por otro lado, el riesgo de transmisión de enfermedades en animales acuáticos es menor que en los terrestres", comenta el cirujano.

En 2016, 60 pacientes de un hospital público en Fortaleza se sometieron a este método. "Fue el peor momento de mi vida. Pensé que me iba a morir (...) no sabía lo que me iba a ocurrir. Los resultados fueron mejores de lo que me esperaba. Fue realmente rápido. En 14 días estaba de vuelta en casa y con las heridas cicatrizando", comentó Antonio Roberto, uno de los pacientes en un video realizado por el equipo de investigación.

Pedro Manuel, otro de los heridos, explicó que al llegar al hospital se le informó de que podía optar por el tratamiento clásico con crema, o el de tilapia. "Mi recuperación fue muy buena. Me colocaron la piel un lunes (...) y en ocho días me la quitaron e hice el resto de tratamiento en casa", recuerda.

Desde entonces, más de 500 pacientes han sido curados con este método utilizado actualmente en los estados brasileños de Sao Paulo, Pernambuco, Goias, Ceara y Río de Janeiro. En el extranjero, por el momento, solo se usa en Ecuador.

La piel todavía no está registrada en el sistema público de Salud, pero sí se valora su introducción. De hecho, el coordinador de la investigación ha mantenido reuniones con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y con el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, para abordar este asunto.

La piel en ginecología

El cirujano especifica que el éxito con el tratamiento de quemaduras condujo a investigar la piel de este pez en otras disciplinas. Su utilización en ginecología también supuso una revolución.

"Hay pacientes que nacen sin vagina, otros necesitan una reconstrucción o quieren un cambio de sexo. Y tras el correspondiente proceso, la piel de la tilapia es colocada, el organismo la absorbe y se transforman en un epitelio vaginal construyendo una nueva vagina", explica.

Maciel calcula que, desde que comenzaron las reconstrucciones de vagina hace tres años, han sido tratadas entre 25 y 30 personas. Los estudios se han desarrollado en Ceara, Sao Paulo, Campinas y en Cali, Colombia.

"La cirugía de reconstrucción de vagina, que antiguamente tenía una mortalidad muy grande, dejaba una cicatriz muy fea y un postoperatorio muy desconfortante. En cambio con la tilapia, la cirugía y el tiempo de internación es menor y el proceso es menos doloroso", añade.

También en este mismo campo la piel fue probada con éxito en pacientes con síndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, que se caracteriza por la ausencia de vagina y todos o la mayor parte de órganos reproductivos.

Actualmente, las propiedades de la piel de tilapia se siguen investigando en varios estados en Brasil, en siete países en el extranjero e incluso por la NASA. Su éxito también ha llegado a la pequeña pantalla, donde ha sido citada en series estadounidenses como 'Grey's Anatomy' o 'The Good Doctor'.

Marta Miera

