López Obrador anuncia la última oportunidad para vender el lujoso avión presidencial (y evitar el sorteo)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que su Gobierno dará unos días más para alcanzar un acuerdo con compradores para vender el avión presidencial, y que en caso de no conseguirlo, hará un sorteo entre la población.

"Si en estos días no se anima nadie, voy a utilizar estos tres días para decir: 'Tercera llamada, tercera llamada'. Porque si no [se vende], va la rifa [sorteo], ya estamos resolviendo", dijo López Obrador durante su conferencia matutina.

El mandatario latinoamericano busca vender el Boeing 787-8 Dreamliner, nombrado 'José María Morelos y Pavón', que fue comprado por el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) en 218,7 millones de dólares —que se pagaron a 13,5 pesos por dólar—, al considerarlo muy extravagante. Desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2018, López Obrador viaja en vuelos comerciales.

No obstante, el Gobierno mexicano no ha concretado la venta del lujoso avión presidencial, cuyo valor estima en 2.500 millones de pesos (unos 133,7 millones de dólares, al tipo de cambio de hoy).

Según López Obrador, ofrecieron el avión presidencial al Gobierno de Canadá, cuando la aeronave del primer ministro Justin Trudeau tuvo fallas, pero no lograron convencerlos de comprarlo. "Le mandamos decir que si quería comprar el avión presidencial de México, y no le entró porque el avión que se le averió es de menor calidad y no tiene tantos lujos", afirmó el mandatario latinoamericano.

Como no han podido venderlo a empresarios ni a Gobiernos, la Administración de López Obrador ha anunciado su intención de 'rifarlo' en la lotería nacional.

La propuesta contempla vender a los ciudadanos dos millones de boletos, conocidos como 'cachitos', y cuatro millones más serían adquiridos por empresas solidarias que los comprarían y distribuirían a los trabajadores. Se estima que el dinero recuperado (2.500 millones de pesos) será destinado a equipos médicos, ambulancias e insumos en hospitales públicos.

