"La situación está en calma": Guatemalteca habla desde la zona cero del coronavirus

La guatemalteca Celia Esquivel Salguero, que desde hace años reside en Wuhan (Hubei, China), ha explicado en exclusiva a RT cuál es la situación actual en la zona cero de la epidemia del nuevo coronavirus, que ya se ha cobrado la vida de 492 personas.

"Actualmente la situación está en calma, a diferencia de hace unos días […] cuando la ciudad entró en cuarentena y la mayoría de pobladores de Wuhan entraron en pánico", explicó la creadora del canal de YouTube Chapina en China. Asimismo, la mujer detalló que a medida que pasan los días el Gobierno ha respondido a las necesidades de los habitantes, por lo que la gente se ha ido tranquilizando.

"Los habitantes de Wuhan estamos satisfechos con la respuesta del Gobierno, pues hemos visto como en tan solo nueve días construyó el primer hospital específicamente para atender a los afectados", añadió Esquivel Salguero, que detalló que para el lunes de la semana que viene se completará un segundo centro médico con la misma finalidad.

En la misma línea, Esquivel Salguero indicó que se han llevado a cabo trabajos de desinfección, "de centralización en la administración, en el control de las personas afectadas", así como los esfuerzos del Gobierno por suplir el mercado con mascarillas.

Por otro lado, la guatemalteca asegura que ha percibido un poco de "exageración" de parte los medios internacionales que han tratado la noticia del coronavirus, argumentando que ha visto mucha información, fotografías y vídeos de imágenes que ella, residiendo a tan solo cuatro kilómetros de la zona cero del foco de infección, no ha visto en persona. No obstante, matizó que con ello no quiere decir que dichas imágenes o datos sean falsos.

El coronavirus 2019-nCoV ya se ha cobrado la vida de 492 personas, casi todas ellas en China. El pasado 30 de enero, la OMS anunció que la enfermedad representa una "emergencia de salud pública de preocupación internacional".

