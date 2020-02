Argentina: Albañil encuentra una importante suma de dinero en una construcción, la devuelve y el alcalde lo premia con un trabajo

El pasado 4 de enero un incendio destruyó un negocio en la localidad de General Alvear, Mendoza (Argentina), y su dueño, Oscar Calvo, contrató a un grupo de albañiles para demoler lo que había quedado. Uno de ellos fue Saúl Giménez, quien en medio de los escombros encontró 250.000 pesos (unos 4.100 dólares) y no dudó en devolvérselos a su propietario.

"Me hace falta la plata, pero no de esa forma, me gusta ganármela", expresó Giménez a los medios locales, cuando su historia fue difundida por el propio Calvo, quien publicó un mensaje en las redes sociales: "Mis queridos amigos, quiero que vean a esta persona… se llama Saúl Giménez, encontró entre los escombros dinero y sin dudarlo fue y me lo entregó, Alvear tiene muy buena gente…"

Al comenzar la obra, lo primero que hicieron los albañiles fue "sacar el techo". "Saqué una puerta y arriba de los escombros estaba la plata, era mucha plata, fueron como 250.000 pesos", dijo y agregó: "No dudé, la agarré, la puse debajo de la remera y llamé a don Calvo. Le dije que tenía algo para él, que era suyo".

El gesto que tuvo llegó hasta las autoridades locales, por lo que fue recibido el lunes 3 de febrero por el alcalde de General Alvear, Walther Marcolini, quien le hizo una propuesta: trabajar en la Dirección de Obras Públicas. "Estos actos de honestidad deben ser reconocidos y tomados como ejemplo", explicó el funcionario.

Por su parte, Giménez relató: "El intendente me ofreció algo que yo venía buscando hace mucho tiempo, que es tener un 'laburo' (trabajo) para poder sustentar a mi familia. Así que, si Dios quiere, vamos a estar trabajando para la municipalidad de General Alvear". "No está en mí dejarme algo que no es mío, por eso entregarlo fue gratificante, porque hoy puedo contar con un trabajo. Y es una buena manera de agradecerle a esta gente que me dio empleo, además de agradecerle a Dios por la voluntad que tuve", concluyó.