"¡Estoy feliz con el fin del 'impeachment'!": Bolsonaro celebra la absolución de Trump con una transmisión en vivo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, interrumpió este jueves sus actividades para seguir por televisión el discurso de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y celebrar el fin del juicio político que el Congreso impulsaba en contra del inquilino de la Casa Blanca.

"Estoy feliz con el fin del'impeachment' contra Donald Trump. Vamos a respetar al Legislativo", apuntó aludiendo al Senado estadounidense, que la víspera absolvió al mandatario de los cargos de abuso de poder y obstrucción de la justicia.

"Un proceso que demoró mucho y perjudicó a EE.UU. Cuando perjudican a EE.UU., perjudican también a Brasil", declaró Bolsonaro en una transmisión en directo por sus redes sociales, donde también expresó su deseo de que Trump sea reelecto en los comicios de este año, pues, a su juicio, eso ayudaría al gigante latinoamericano "a ir bien también".

"El motivo de estar asistiendo al gran líder mundial es que debo seguir lo que está pasando", justificó el Bolsonaro, un declarado admirador de Trump y cuyo Gobierno ha alineado su política exterior con la de EE.UU.

"Que nadie piense que estoy aquí adulando a Trump. Lo que pasa es que con EE.UU. bien, menos problemas en el mundo", sostuvo el mandatario. "Es más fácil nuestra relación bilateral", continuó.

Bolsonaro se comparó con el estadounidense en varias ocasiones y aseguró que en Brasil también están tratando de abrir un proceso de juicio político para destituirlo de su cargo. "Algunos todavía intentan conseguir un proceso de destitución todo el tiempo, pero creo que no serán tan audaces", dijo el brasileño.

El jefe de Estado de Brasil también confirmó que tiene previsto viajar a EE.UU el próximo mes de marzo, aunque aclaró que no es seguro que tenga un encuentro con Trump. "No sabemos si me voy a encontrar con el presidente todavía. Es un viaje con un senador estadounidense y vamos a tratar cuestiones empresariales", indicó.

El 19 de marzo de 2019, Trump recibió a Bolsonaro en la Casa Blanca. Tras el encuentro, el presidente de EE.UU. definió a Bolsonaro como "un gran caballero" y calificó de "cumplido" el hecho de que lo llamaran "el Trump brasileño".

Es la segunda vez que Bolsonaro ha transmitido un vídeo en las redes sociales mientras observa una declaración del presidente de los EE.UU. El primero fue el pasado 8 de enero mientras Trump hablaba sobre el asesinato de Qassem Soleimani, comandante de las Fuerzas Quds iraníes.