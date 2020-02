Dos niños mueren en Nicaragua en un incendio provocado por una tableta que se recalentó

Un niño de cuatro años y su hermana de uno fallecieron este miércoles en la ciudad de Managua (Nicaragua) en un incendio provocado por una tableta que estaba conectada a la corriente eléctrica, informa La Prensa.

Los menores se encontraban en su habitación cuando, repentinamente, el dispositivo que permanecía conectado a una toma de corriente en un cuarto contiguo se recalentó provocando las llamas.

#ÚLTIMOMINUTO Sale cortejo fúnebre de los hermanitos que murieron quemados en el barrio Julio Buitrago, en Managua. ➡️ https://t.co/MwtfBKMXdxpic.twitter.com/8DBuSIwZdH — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) February 6, 2020

Los hermanos, identificados como Jordan Caleb Obando y Alessandra Adelaid Obando, fueron rescatados por vecinos de la comunidad y trasladados a un hospital cercano con quemaduras en prácticamente todo el cuerpo. Pese a los esfuerzos de los médicos ambos murieron pocas horas después debido a la gravedad de sus heridas.

El hermano mayor intentó proteger a su hermana pequeña cubriéndola con su propio cuerpo, según relató el padre de las víctimas. Cuando fueron encontrados el pequeño aún la abrazaba.

Los padres, que no tienen más hijos, se encuentran devastados por la tragedia. "Perdí a mis dos hijos, los perdí, ya no me queda nada", exclamó entre llantos el padre durante el entierro de sus pequeños, al que asistieron decenas de personas.