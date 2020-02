Trump cobra al Servicio Secreto de EE.UU. las habitaciones que los agentes usan mientras lo protegen en sus propiedades

La compañía del presidente de EE.UU., Donald Trump, cobra al Servicio Secreto las habitaciones que los trabajadores de esa agencia utilizan mientras lo protegen en sus propiedades privadas, según registros federales y personas que han visto los recibos, informó este sábado The Washington Post.

El medio asegura que esas facturas las pagan los contribuyetes estadounidenses, lo que significa que Trump tiene un acuerdo comercial con su propio Gobierno. No obstante, los detalles de esta relación permanecen, en gran medida, ocultos.

Los únicos datos disponibles que han sido revelados son 56 pagos de 2017 que el Servicio Secreto estadounidense publicó después de una solicitud de Property of the People realizada el pasado mes de noviembre, aunque a menudo las facturas son "crípticas", pues no indican el motivo del pago y, en muchas ocasiones, tampoco el lugar donde se llevó a cabo el servicio.

¿Pagos desproporcionados?

Según estos registros, desde que Trump asumió el cargo en enero de 2017 ha visitado sus propiedades un total de 342 días, en los que siempre ha estado acompañado de agentes del Servicio Secreto. Los costes han sido de hasta 650 dólares por noche por una habitación en el Mar-a-Lago Club, en Palm Beach (Florida, EE.UU.), o 17.000 dólares por alquilar durante un mes una "cabaña" del Trump National Golf Club de Bedminster, en Nueva Jersey.

Asimismo, The Washington Post detalla que según estas facturas al menos 20 pagos —por un valor total de 63.700 dólares— que supuestamente se hicieron al club de golf de Trump en realidad se enviaron al complejo de Mar-a-Lago.

En total, durante los cinco primeros meses de Trump como presidente de EE.UU., el Servicio Secreto de este país pagó más de 250.000 dólares para proteger al inquilino de la Casa Blanca en sus propiedades privadas.

