Dimite el presidente de la Federación Francesa de Deportes de Hielo tras un escándalo de abusos en la entidad

El presidente de la Federación Francesa de Deportes de Hielo, Didier Gailhaguet, ha dimitido este sábado en medio de una fuerte presión por el escándalo de abusos sexuales a raíz de las acusaciones de la retirada patinadora Sarah Abitbol contra su entrenador Gilles Beyer.

Al anunciar su decisión, Gailhaguet explicó que lo hacía "por el bien de la paz verdadera", y que renuncia "con filosofía y dignidad, pero sin amargura". La ministra de Deportes de Francia, Roxana Maracineanu, pidió su dimisión este lunes por la supuesta pasividad respecto a las denuncias de sus atletas sobre abusos sexuales cometidos por entrenadores, y amenazó con sanciones estatales contra la federación entera si permanecía en el cargo.

"Ante la dictadura ministerial, y en particular ante la vergonzosa amenaza de la retirada de la aprobación, no se me ocurrió ni por un momento que pudiera ser un freno para mi federación, la cual llevo más de 15 años reconstruyendo pacientemente, y menos aún un freno para estos clubes y deportistas de alto nivel a los que he ayudado con todas mis fuerzas", declaró Gailhaguet.

Sarah Abitbol acusó a su entrenador Gilles Beyer en su nuevo libro autobiográfico publicado la semana pasada de haberla violado varias veces entre 1990 y 1992, cuando la patinadora tenía entre 15 y 17 años. Beyer reconoció este viernes haber mantenido relaciones sexuales con ella, y dijo a AFP que lo lamenta "sinceramente".

Fiscales de París abrieron una investigación penal a raíz de las acusaciones de Abitbol, pero no es la única atleta francesa en hablar en voz alta sobre abusos sexuales. Después de sus revelaciones, varias expatinadoras también acusaron a tres entrenadores diferentes de abusar de ellas sexualmente entre finales de 1970 y principios de 1990, cuando eran adolescentes.

La propia Abitbol sostiene que la renuncia de Gailhaguet era "necesaria", pero solo ha sido el primer paso y "aún queda parte de la Federación por limpiar donde tiene muchos amigos". "Aquellos que se mantuvieron callados y apoyaron su sistema siguen ahí", declaró para la revista L'Obs.