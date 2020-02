El peligroso 'efecto colateral' de cargar el móvil en autobuses y espacios públicos

Quienes ya no pueden imaginarse la vida sin estar conectados, la aparición de los cargadores gratuitos para móviles en vagones del metro, autobuses y otros lugares públicos supuso un gran alivio. Sin embargo, los expertos advierten que los 'háckers' han encontrado el modo de valerse de estos puertos de carga para acceder a la información privada del usuario.

En este tipo de 'hackeo', denominado 'juice jacking', los piratas informáticos infectan puertos de carga o cables USB con malware, de tal forma que el programa malicioso contagia a los dispositivos que se conectan a estos cargadores. Es por ello que utilizar cargadores públicos puede resultar muy peligroso, ya que nunca sabemos exactamente qué aparato se está conectando.

Experimento ilustrativo

El especialista en ciberseguridad Jim Stickley decidió comprobar la sencillez de este esquema para robar datos privados a los usuarios, recoge NBC News. Para ello, Stickley fabricó un puesto de carga especial y lo estableció en el Puerto de San Diego en California (EE.UU).

En cuatro horas, sus cargadores fueros utilizados por decenas de personas que no podían ni siquiera sospechar que el hardware instalado en este puesto permitía a Stickley monitorear y grabar todo lo que aparecía en sus pantallas.

"Algunos expresaron sorpresa cuando les dijeron que era una simulación", indica el medio estadounidense.

Pero Stickley asegura que, por regla general, la gente no reconoce plenamente los peligros que plantean estas trampas. La mayoría supone que sus computadoras sí pueden ser pirateadas, pero suelen creer que los móviles no, explica. No obstante, hoy en día para los ciberpiratas obtener el correo electrónico de la víctima es casi tan valioso como obtener su cartera.

"Сada cuenta que tienes requiere acceso a tu correo electrónico, cada inicio de sesión [pide] tu correo electrónico, y este es el problema", señala el experto.

De todas formas, la forma de protegerse del 'juice jacking' es también muy sencilla: en vez de cargadores públicos, basta con utilizar enchufes o cargadores portátiles.

