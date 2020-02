Lavrov: EE.UU. ignora todas las propuestas de Rusia de prorrogar el Nuevo START

El ministro de Exteriores de Rusia indicó en una nueva entrevista que no hay avances ni pasos concretos de la parte estadounidense para mejorar la cooperación estratégica.

"Las perspectivas de pasos concretos son bastante nebulosas", sostuvo el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, entrevistado por Rossíiskaya Gazeta en relación a las mejoras en las relaciones bilaterales con Estados Unidos y los intentos de darle un nuevo impulso al diálogo entre los dos países, ante todo en lo que concierne a la estabilidad estratégica.

Lavrov reiteró que Rusia proponía prorrogar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III, o Nuevo START), que expira en febrero de 2021, en reiteradas ocasiones y lo antes posible, pero los estadounidenses "siguen guardando silencio" e insisten en la inclusión de China en esa iniciativa, algo que el país asiático no quiere hacer dada la "absolutamente diferente estructura de sus fuerzas nucleares" y características cuantitativas que están lejos del nivel que requiere negociar algún equilibrio.

"Si China de repente cambia de opinión, vale, vamos a participar también en las negociaciones multilaterales, pero no vamos a convencer a Pekín", agregó el ministro de Exteriores ruso, quien delegó ese papel en los estadounidenses, dado que son ellos los que no ven sentido en tomar pasos algunos respecto al Nuevo START sin participación del país asiático.

"A partir del 5 de febrero de 2021 este acuerdo ya no existirá si no lo prorrogan. Incluso si se entabla un proceso multilateral, será muy largo, no existen negociaciones sobre un asunto tan serio que termine en pocos meses. Por eso hace falta tener un seguro en forma del prolongado Nuevo START incluso desde el punto de vista de la reputación política de Rusia y EE.UU., para que nadie nos acuse del colapso de una herramienta jurídica vinculante en materia de la estabilidad estratégica", explicó Lavrov.

El ministro agregó que los estadounidenses ni siquiera tenían preocupaciones sobre algunas condiciones previas de parte de Rusia para prolongar el acuerdo bilateral, y recordó que Vladímir Putin anunció públicamente en repetidas ocasiones que Moscú ofrece prorrogar el Nuevo START "inmediatamente y sin condiciones previas".

