'Parásitos', el primer film de habla no inglesa en ganar el Óscar a la mejor película

'Parásitos', dirigida por Bong Joon-ho, ganó el Óscar a la mejor película en la 92.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood que se celebró este domingo en Los Ángeles (EE.UU.). Se trata de la primera película de habla no inglesa en obtener el galardón principal.

La cinta coreana cuenta la historia de Gi Taek, que junto a su familia están sin trabajo y viven en un sótano. Cuando el hijo mayor, Gi Woo, interpretado por Choi Woo Shik, empieza a dar clases particulares a la hija de la adinerada familia Park, el curso de sus vidas empieza a tener resultados imprevisibles.

La sátira de clases de Bong Joon Ho fue una de las producciones favoritas de la temporada, a pesar de no haber obtenido ninguna nominación por su reparto. Sin embargo, alcanzó tres grandes reconocimientos adicionales: mejor director, mejor guión original y mejor película internacional.

Todos los premios fueron los primeros Óscar de una película coreana. Asimismo, Bong y el coguionista Han Jin Won se convirtieron en los primeros escritores asiáticos en llevarse el premio al mejor guión.

Las otras películas nominadas en esta categoría fueron: 'Ford v Ferrari' ('Contra lo imposible'); 'The Irishman' ('El irlandés'); 'Jojo Rabbit'; 'Joker' ('Guasón'); 'Little Women' ('Mujercitas'); 'Marriage Story' ('Historia de un matrimonio'); '1917' y 'Once Upon a Time... in Hollywood' ('Había una vez en Hollywood').

La victoria de 'Parasitos' se produjo en un año en el que muchos criticaron la falta de diversidad en los nominados y la ausencia de cineastas. Pero el triunfo permitió a Hollywood cambiar la costumbre y marcar una trayectoria diferente.