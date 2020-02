Una conocida crítica de arte destruyó obra valuada en 20.000 dólares en México

La conocida crítica de arte Avelina Lésper ha sido acusada de destruir intencionadamente una obra del artista mexicano Gabriel Rico, el pasado sábado, en la exposición Zona Maco de la galería OMR, en Ciudad de México. La creación, titulada 'Nimble and sinister trick (To be preserved with put scandal and corruption)', estaba valorada en 20.000 dólares.

Una de las primeras personas en denunciar a Lésper fue el director del Museo Soumaya, y testigo del incidente, Alfonso Miranda, quien a través de su cuenta de Twitter dijo que "la pseudo y autoproclamada crítica de arte Avelina Lésper" rompió la obra y "ni siquiera se disculpó y huyó".

#Tragedia en @ZonaMaco protagonizada por la pseudo y autoproclamada crítica de arte #AvelinaLésper. Tras su visita al espacio de @galeriaomr rompió la obra de #GabrielRico. Ni siquiera se disculpó y huyó.#DenunciemodPor favor, #RTccp. @Carlos_Mileniopic.twitter.com/hhUvp0AYpL — Alfonso Miranda M (@A_mirandam) February 9, 2020

Por su parte, Lésper sostuvo que no salió huyendo del lugar, sino que "el accidente sucedió cuando la obra implosionó al intentar acercar una lata de refresco vacía a la obra", y que no trató "de agredirla ni violentarla". "Como una crítica, llevaba una lata vacía de refresco, traté de ponerla sobre una de las piedras, pero la obra explotó, se hizo pedazos, ni siquiera pude apoyarla, me quedé con la lata en la mano", ha explicado través de las redes.

El artista Pavel Égüez, que acompañaba a Lésper durante su visita al OMR, ha salido en su defensa, relatando que "Avelina no la tocó", sino que "un vidrio demasiado delgado y su débil estructura ocasionaron el incidente".

Acompañe visita guiada de Avelina Lésper a la Feria de Arte Maco en CDMX. Lamentablemente al acercarse a una obra de Gabriel Rico, el vidrio que sostenía objetos explotó. Avelina no la tocó, un vidrio demasiado delgado y su débil estructura ocasionaron el incidente. pic.twitter.com/0ilI7GAeEt — Pavel ÉGÜEZ (@paveleguez) February 9, 2020

Según algunos testigos, el galerista comunicó a Lésper que tenía que reparar la obra, a lo que ella respondió: "No hay problema, dame todos los objetos y dime las medidas". La crítica asegura que "jamás" se habló del precio, ni de "que la tenía que pagar", recoge Vanguardia. Al parecer, al escuchar esto el galerista respondió: "Adiós, te puedes ir, dame tu teléfono y luego te digo qué pasó".

Numerosos testigos

Según parece, la escena fue contemplada por numerosos testigos. Algunos de ellos, al observar vidrios en el piso, en un principio creyeron que era parte de una 'performance', aunque cayeron en su error al ver a Lésper escoltada por guardias de seguridad.

Algunos de los testigos han contado su versión a través de las redes sociales.

Nos tocó show en Zona Maco. Avelina Lesper rompió una pieza de Gabriel Rico, se quiso huir, se declaró insolvente y pidió una cámara que lo probara. Muchxs la vimos pic.twitter.com/vcfY5ryOl8 — G. Mtz-Zalce (@grazalce) February 8, 2020

Zona Maco debe estar agradecida con la gran Avelina Lésper. Tener los reflectores de esta manera es invaluable. — Hugo Lacavex (@HugoLacavex) February 9, 2020

Alimento para memes

Lo sucedido con la obra de Gabriel Rico ha dado lugar a que se dé rienda suelta al ingenio de muchos. Así, el episodio ha sido la inspiración de una infinidad de memes que tienen a la crítica de arte como protagonista.

Avelina lesper llegado el próximo año a zona maco pic.twitter.com/W0h2rwbfLO — bjërk (@jaan_pehechaan) February 9, 2020

Se filtran imágenes de Avelina Lésper intentando huir de Zona Maco después de romper una pieza de Gabriel Rico.Muy mal, señora critica de arte. pic.twitter.com/7aTy75QRmx — Junne (@Miriam_Junne) February 9, 2020

El mame de Avelina Lesper en zona maco. Ahora es Avelina Lecter. pic.twitter.com/oqDaFozdwq — La Chachalaca (@callachachalaca) February 9, 2020

Avelina Lesper antes de salir de #zonamacopic.twitter.com/AFk4yvPkQU — Julián Robledo (@robblie) February 9, 2020

