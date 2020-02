Facebook y Twitter se niegan a borrar el video publicado por Trump acerca de las "conmovedoras historias hechas trizas por Pelosi"

Aunque editadas, las imágenes que muestran a la presidenta de la Cámara de Representantes rompiendo el discurso del mandatario no infringen las políticas sobre manipulación de videos, por lo que no serán eliminadas.

Facebook y Twitter se niegan a borrar un video publicado por Donald Trump, que fue editado para mostrar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuando destruía minuciosamente una copia del discurso del mandatario mientras este homenajeaba a un aviador de Tuskegee y hacía gala de los logros alcanzados bajo su administración, informa The Guardian.

Drew Hammill, jefe de Personal de Pelosi, tachó de "falso" el video y agregó que la grabación "está deliberadamente diseñada para engañar y mentir al pueblo estadounidense". Además, aseguró a través de Twitter que la negativa de estas plataformas a eliminar el video "es otro recordatorio de que se preocupan más por los intereses de sus accionistas que por los intereses del público".

Frente a estas acusaciones, Andy Stone, vocero de Facebook, aseguró que la publicación del mandatario estadounidense no viola las políticas de la empresa sobre videos manipulados, puesto que estas únicamente contemplan aquellos que "han sido editados o sintetizados, más allá de los ajustes por claridad o calidad, de maneras que no son evidentes para una persona promedio, y que probablemente inducirían a error a alguien, haciéndolo pensar que un sujeto presente en el video dijo palabras que en realidad no dijo".

El video, de poco más de 5 minutos, ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de los medios digitales para evitar la propagación de noticias falsas o engañosas, de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre de este año.

En este contexto, Twitter anunció nuevas reglas, que entrarán en vigor a partir del 5 de marzo, en las que se prohíbe compartir contenido "sintético o manipulado que pueda causar daño", es decir, aquel material que haya sido editado sustancialmente, al grado de alterar su composición original. Además, los 'twits' considerados "sintéticos" o "manipulados" podrían ser etiquetados para advertir sobre la veracidad del contenido.

Por su parte, Facebook anunció este 6 de febrero que ha intensificado sus esfuerzos para identificar y eliminar los videos conocidos como "deepfake", los cuales son editados o alterados por medio del uso de inteligencia artificial y tienen como objetivo engañar y distorsionar la realidad. Por lo que ahora eliminará cualquier contenido que haya sido editado o manipulado con tal propósito.