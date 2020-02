Trump predice qué "matará" al nuevo coronavirus y cuándo desaparecerá

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pronostica que el calor de la primavera y de abril terminará con el brote del nuevo coronavirus de la ciudad china de Wuhan. "El calor, en general, mata este tipo de virus", dijo Trump en un acto oficial en la Casa Blanca este lunes, informan medios locales.

"Mucha gente piensa que eso [el virus] desaparecerá en abril, a medida que el calor llega", afirmó el mandatario estadounidense y aseguró que están bien preparados para combatir el mortal brote.

"Sin embargo, estamos en buena forma, tenemos 12 casos, 11 casos, pero estamos en muy buena forma", señaló Trump.

El 10 de febrero en el condado de San Diego fue registrado un caso más del coronavirus, el número 13 en EE.UU., según Fox 5.

Actualmente la epidemia continúa y las autoridades sanitarias no saben en qué momento el número de contagios comenzará a disminuir. "Es el aspecto desconocido de algo que dice que esto es un problema grave. No sabemos a dónde va", dijo el pasado viernes Anthony Fauci, director del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, miembro del equipo presidencial que trabaja sobre el virus, informa The Washington Post.

El brote del nuevo coronavirus se ha cobrado más de 1.000 vidas en China y el número de infectados en todo el mundo superó los 43.000. Mientras tanto, casi 4.000 personas se han recuperado en ese país.