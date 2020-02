Los usuarios se enfrentan a un error de Windows 7 que no les permite apagar o reiniciar sus ordenadores

El sistema emite un mensaje que anuncia a quien utiliza el dispositivo que "no tiene permiso para apagar esta computadora".

Usuarios de Windows 7 han reportado recientemente un extraño error en ese sistema operativo, que no les permite apagar o reiniciar sus dispositivos. Un usuario de Reddit indicó el pasado fin de semana que cada vez que lo intentaba con su ordenador portátil, el sistema emitía un mensaje: "No tiene permiso para apagar esta computadora". A pesar de haber analizado su dispositivo en busca de virus, no logró encontrar nada que haya podido provocar esa falla.

No obstante, no fue el único. Otros propietarios de computadoras que utilizan el sistema operativo Windows 7 de Microsoft también compartieron sus experiencias en la plataforma a lo largo de la semana pasada, y algunos incluso lograron encontrar diversas soluciones.

Sin embargo, los internautas señalaron en sus comentarios que se trata solo de una forma temporal de continuar trabajando con el dispositivo, y no de una resolución completa del problema. Microsoft, por su parte, de momento no ha proporcionado ninguna solución oficial, informa ZDNet.

El 14 de enero, la compañía fundada por Bill Gates y Paul Allen anunció el fin de las actualizaciones del sistema operativo Windows 7. No obstante, algo después Microsoft tuvo que hacer una excepción y ofrecer un parche gratuito para solucionar un problema que surgió en relación con el fondo de pantalla.

Debido a que en esta oportunidad se trata una característica bastante significativa del sistema operativo, como es la de no poder reiniciar o apagar el ordenador, es probable que Microsoft decida intervenir una vez más y entregue una solución para este nuevo problema.

