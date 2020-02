Ministro de Energía de Perú renuncia al cargo tras revelarse que había prestado asesoría a Odebrecht

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este lunes que había aceptado la renuncia del ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, luego de revelarse que el funcionario había dado asesoría a la constructora brasileña Odebrecht a través de su empresa Consultores Supervisores y Asesores Nacionales S.A.C (Conasac), para determinar la necesidad del proyecto Gasoducto Sur.

"Solamente para decirlo muy concreto: ya se le ha aceptado la renuncia al cargo hoy día al ministro de Energía y Minas. Hoy temprano nos hemos comunicado y se tomó la decisión", señaló el mandatario peruano, durante una visita a Villa el Salvador.

Vizcarra dijo que los detalles de lo denunciado contra Juan Carlos Liu merecen una investigación que determine el nivel de las responsabilidades. La revelación de la asesoría del funcionario habría sido hecha por el programa peruano Panorama el pasado domingo.

Al respecto, Liu dijo que había sido contratado para servicios específicos de regulación de energía cuando Odebrecht aún no tenía ningún cuestionamiento público ni en Perú ni en el exterior. No obstante, en su declaración jurada de intereses no consignó haber brindado esa asesoría.

Además, según la investigación, la empresa del ministro Liu no fue seleccionada a través de un concurso y, en tan solo una semana, elaboró un informe de evaluación que determinó que el proyecto del Gasoducto Sur era autosustentable.

La construcción del gasoducto fue adjudicada a un consorcio liderado por Odebrecht en 2014, pero el Estado peruano decidió cancelarlo en 2017, aunque ya se había construido un tercio.

Por este motivo, Odebrecht ha solicitado un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, y le exige al país una reparación de 1.200 millones de dólares.

La obra inconclusa, de 1.000 km de longitud, debía transportar gas natural, a través de las altas cumbres de los Andes, desde Quillabamba, en la región de Cusco, hasta la costa de Arequipa.

Los escándalos de Odebrecht han salpicado a cuatro expresidentes y varios políticos peruanos, entre ellos la líder opositora Keiko Fujimori.