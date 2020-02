Desvelan los altos precios que pagan los niños a los clubs ingleses para salir al campo con los futbolistas

Muchos clubes del fútbol inglés quedaron envueltos en un manto de críticas luego de que Telegraph revelara cuánto dinero deben pagar los niños, o sus padres, para ingresar al campo de juego junto a los jugadores del equipo profesional.

La indignación se desató porque se trata de un gesto inicialmente pensado como un acto de camaradería con los pequeños, aunque ahora varias entidades de la Premier League lo desarrollan con fines lucrativos.

Los valores

El West Ham es la institución que más cobra por sacarle una sonrisa a los menores: 700 libras (907 dólares) en partidos de categoría A. Además, garantiza tres plazas gratuitas, que se otorgan por sorteo. Entre los más costosos también figura el Everton, con un precio de 599 libras (776 dólares), que luego se usan en acciones de caridad.

Luego sigue el Aston Vila, con 500 libras (648 dólares), y el Norwich, que hace una distinción: 500 libras para estar junto al capitán, y 379 (491 dólares) con el resto de los futbolistas. Por su parte, el Tottenham aplica tarifas de 485 libras (628 dólares) para partidos de la máxima categoría, aunque también deja cupos libres para sorteos. Asimismo, el Wolves cobra 450 libras (582 dólares), pero también se pueden conseguir lugares por 320 libras (414 dólares) para partidos de menos envergadura.

La lista sigue con Crystal Palace, y en su caso cuesta 375 libras (485 dólares), pero el precio baja considerablemente si el menor trae su propio conjunto deportivo, hasta las 100 libras (129 dólares). A su vez, los hinchas del Sheffield United abonan 360 libras (466 dólares) para los partidos más importantes, aunque también se pueden conseguir lugares junto al equipo por 300 libras (385 dólares).

En tanto, los niños del Leicester tienen que poner la suma de 355 libras (460 dólares), pero también hay sorteos para acceder gratuitamente. Más abajo aparece el Brighton, que cobra 350 libras (453 dólares) para salir de la mano del capitán, 250 (324 dólares) para estar con otro futbolista, y deja dos plazas libres para sorteos. Por su parte, el Burnley coloca a disposición cuatro lugares 'vip' a 310 libras (401 dólares) cada uno, y otras seis plazas a 40 (52 dólares).

Así, los pequeños simpatizantes del Bournemouth deben contar con la suma de 235 libras (304 libras), mientras que los seguidores del Watford requieren 100 libras (129 dólares), pero también hay lugares gratis.

De esta forma, se calcula que dichas instituciones ganan, en total, una cifra cercana a los 655.000 dólares por temporada.

Los clubes que no cobran

No todas las instituciones le ponen precio a la alegría de los niños. En efecto, importantes conjuntos de la liga inglesa, como el Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, New Castle y el Southampton, no perciben ningún ingreso por permitir que los pequeños salgan al césped con los jugadores.

Críticas

Los cuestionamientos tras la revelación del diario inglés no tardaron en aparecer: "Se está convirtiendo en un privilegio para los más favorecidos, algo que va completamente en contra de las raíces de clase trabajadora del juego", opinó Julian Knight, nuevo director del Comité Digital, Cultura, Medios y Deportes de la Cámara de los Comunes.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Aficionados, Malcoln Clarke, añadió: "Si bien muchos clubes donan las tarifas a sus organizaciones caritativas, parece un poco irónico que esas asociaciones benéficas a menudo se encarguen de trabajar en comunidades locales, desfavorecidas, las mismas comunidades a las que las tarifas de 'mascotas' excluyen".