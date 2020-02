Decenas de venezolanos repudian a Guaidó en su retorno al país tras su gira internacional (VIDEOS)

Varios ciudadanos venezolanos se congregaron este martes en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cerca de Caracas, para repudiar la presencia del diputado opositor Juan Guaidó, quien volvió a la República Bolivariana tras una gira internacional de casi un mes.

Tras aterrizar en suelo venezolano, Guaidó fue recibido por diputados opositores de la Asamblea Nacional, embajadores de algunos países europeos en Venezuela, su esposa Fabiana Rosales y un grupo de partidarios.

Nuestro presidente (E) @jguaido llegó a Venezuela luego de la gira internacional que le permitió llevar la voz de millones de venezolanos. pic.twitter.com/Xq005EEIzu — Fabiana Rosales (@FabiiRosales) February 11, 2020

No obstante, el político fue rodeado por decenas de ciudadanos que manifestaron su descontento con la actitud del político, a quien calificaron de "traidor", "asesino" y "vendepatria".

Como resultado, Guaidó tuvo que salir del aeropuerto escoltado por sus partidarios. El político logró finalmente subir a un automóvil de manera segura y alejarse del lugar.

Varios ciudadanos venezolanos se congregaron este martes en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cerca de Caracas, para repudiar la presencia del diputado opositor Juan GuaidóSEPA MÁS: https://t.co/Yt5rdVOiNFpic.twitter.com/AH4eFxHKj3 — RT en Español (@ActualidadRT) February 12, 2020

Reclamos de los trabajadores de Conviasa

Guaidó también fue increpado por trabajadores de la aerolínea estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), quienes protestaron contra las sanciones impuestas el pasado viernes contra la empresa por parte de EE.UU.

Decenas de venezolanos repudian a Guaidó en su retorno al país tras su gira internacional👉 https://t.co/Yt5rdVOiNFpic.twitter.com/uXywd9xpKa — RT en Español (@ActualidadRT) February 12, 2020

En otro video difundido en redes sociales, se puede ver a una empleada de Conviasa recrimininando al diputado opositor que pidiera a Europa y Estados Unidos que aplicaran más sanciones contra Venezuela. "Guaidó, eres un traidor a la patria", le espetó la trabajadora.

Gira internacional

A pesar de tener una prohibición de salida de Venezuela debido a que está siendo investigado por la Justicia del país suramericano por su supuesta vinculación con varios delitos, el pasado 19 de enero el diputado opositor inició en Colombia un recorrido internacional que lo llevó por varios países de América y Europa.

Durante su gira, Guaidó se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque, y luego viajó a Europa, donde se encontró con diversas autoridades en el Reino Unido, Francia, Bélgica y España.

Trabajadores de #Conviasa explicaron por qué protestaron la llegada de @jguaido al aeropuerto internacional de #Maiquetía. Insisten en que las sanciones que solicitó contra la aerolínea perjudica directamente a más de 2000 empleados. pic.twitter.com/OTDP37PVZ4 — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) February 11, 2020

De regreso al continente americano, visitó Canadá y luego sostuvo un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo reconoció previamente ante el Congreso de EE.UU. como "el verdadero y legítimo presidente de Venezuela", al tiempo que prometió aplastar "la tiranía" de Maduro.

Washington, que no reconoce al Gobierno de Nicolás Maduro, manifestó su respaldo a Guaidó tras su autoproclamación como "presidente encargado" de hace un año, y ha intensificado sus medidas punitivas contra la República Bolivariana como forma de ejercer presión para forzar la salida del mandatario venezolano.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, catalogó la gira de Guaidó como un "paseo turístico". "La verdad a nosotros no nos afecta. No va a pasar nada, él es la nada y la nada no puede generar otra cosa que no sea la nada", afirmó.

