VIDEOS: Joaquín Sabina se cae del escenario durante un concierto en Madrid y es evacuado al hospital

El cantautor Joaquín Sabina, que este miércoles ha cumplido 71 años, se ha caído del escenario mientras daba un concierto en el Wizink Center de Madrid junto a Joan Manuel Serrat.

El incidente ha ocurrido durante la introducción de la canción 'Mediterráneo'. El artista andaluz se ha precipitado al menos desde un metro y medio, hasta caer al foso, informa El Mundo.

Joaquín Sabina se cae del escenario durante un concierto en Madrid y es evacuado al hospitalSEPA MÁS: https://t.co/PXHVlHWmkJpic.twitter.com/RYlsNpDvPt — RT en Español (@ActualidadRT) February 12, 2020

Según su promotora del recital, no se trata de un desmayo, sino de una caída accidental y su estado no reviste gravedad, aunque ha sido trasladado al hospital.

"Les pedimos unos minutos de tranquilidad y cuando tengamos seguridad de que podemos continuar o no, se lo diremos", se anunció por megafonía tras el incidente.

Al cabo de un tiempo, Sabina reapareció en el escenario en silla de ruedas y con un brazo en cabestrillo. A los asistentes se les comunicó que el recital se aplaza al día 22 de mayo.

"Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro", ha explicado Sabina ante los aplausos del público y del propio Serrat.

"Me hace que tengamos que suspender con todo el dolor este concierto. No tiren las entradas los que quieran venir en mayo, estamos confirmando el día 22 de mayo", ha agregado el artista.

Cabe mencionar que Sabina ya se vio obligado a suspender otro concierto en el WiZink Center en el 2018 porque se quedó sin voz.

Después del tremendo golpe Sabina vuelve al escenario en silla de ruedas para decir con rabia que tiene que suspender el concierto para ir al hospital y el Wizink Center le despide con aplausos. Al final todo ha quedado en un susto. Recupérate pronto, maestro. pic.twitter.com/5ZO0A3H7Uh — ℍ𝕆𝕎𝕀 (@Hobiliswi) February 12, 2020

Este fue su cuarto concierto en Madrid junto a Serrat, que forma parte de su gira 'No hay dos sin tres'. Los otros tres, que tuvieron lugar el 20 y 21 de enero y 11 de febrero fueron celebrados en el mismo lugar y con todas las localidades vendidas.