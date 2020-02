Macaulay Culkin habla sobre su relación con Michael Jackson y su última reunión

El actor estadounidense Macaulay Culkin habló en una nueva entrevista con la revista Esquire sobre su amistad con el mítico cantante Michael Jackson y aseguró que nunca sufrió abusos del 'rey del pop'. Tampoco vio casos de conducta inapropiada del músico respecto a otras personas.

"Voy a empezar con un titular, no es un titular, es la verdad: nunca me hizo nada. Nunca le vi hacer nada [inapropiado a otras personas]", afirmó la estrella de la película 'Mi pobre angelito' ('Solo en casa', en España), añadiendo que en este momento no tiene "algún motivo para ocultar algo", ya que Jackson ya está muerto.

"Si tuviera algo de qué hablar, lo haría definitivamente. Pero no, nunca vi nada; nunca hizo nada", precisó durante la conversación, cuya parte fue publicada este martes.

Encuentro en el juzgado

Al mismo tiempo, el actor recordó su último encuentro con el cantante, que tuvo lugar en un juzgado de Santa Bárbara (California) en el 2005. El músico estaba siendo juzgado por el presunto abuso de un chico de 13 años y Culkin participaba en el proceso como testigo. Las celebridades se cruzaron en el baño. "Mejor que no hablemos", recordó las palabras de Jackson, que añadió que "no quiero influenciar tu testimonio". Ambos se abrazaron antes de regresar en la sala del juzgado. Posteriormente, el cantante fue absuelto.

No es la primera vez que Culkin ha hablado sobre su relación con Jackson. En enero del 2019, relató cómo Jackson se acercó a él porque le estaban pasando "un montón de cosas grandes y rápidas" y definió su relación con él como de pura amistad.