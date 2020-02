Cabello sobre el repudio a Guaidó en Caracas: "Él pide sanciones y espera que el pueblo lo reciba con aplausos"

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, consideró este miércoles que las manifestaciones de repudio contra el diputado opositor Juan Guaidó, en el Aeropuerto de Maiquetía, tras su retorno a Venezuela, demuestran el rechazo que sienten los ciudadanos del país suramericano ante las sanciones impuestas por EE.UU.

"Ayer estaban horrorizados porque y que los recibieron violentamente, ¿pero ellos no están pidiendo invasiones contra nuestro país?, ¿cómo creen ellos que es una invasión?, ¿una invasión con qué, con serpentinas? Una invasión es con bombas, con plomo. Se sienten impresionados porque el pueblo ayer les reclamó, el pueblo va a seguir reclamando", dijo el también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante una movilización en Caracas por el Día de la Juventud.

Declaraciones del primer vicepresidente del PSUV, @dcabellor durante movilización de jóvenes venezolanos: A cada llamado de la Patria, la Juventud siempre está de primera. #JuventudGarantíaDeLaPatriapic.twitter.com/lzFHZNBgyf — PSUV (@PartidoPSUV) February 12, 2020

Cabello aseguró que la recepción que le hicieron los venezolanos a Guaidó es un claro ejemplo de la indignación que despiertan las acciones de la oposición que pide más presiones y sanciones contra el país.

"Él [Guaidó] creía que el pueblo iba a ir a darle las gracias por las sanciones aplicadas, ellos esperaban eso. Son tan inmorales que dijeron que en el aeropuerto había gente disfrazada de trabajadores de Conviasa porque los trabajadores de Conviasa no están en contra de las sanciones. Por favor, eran los trabajadores, y salieron a defender su empresa, como debe ser", puntualizó el dirigente chavista.

Cabello recalcó que ha sido la dirigencia del ala radical de la oposición la que ha pedido mayores sanciones para evitar que el país pueda comprar "alimentos, medicina, transporte, petróleo, minería, telecomunicaciones", y así agravar aún más la crisis.

"Guaidó pide sanciones y espera que el pueblo venga a recibirlo con aplausos. Lo que ocurrió ayer es una reacción espontánea de un pueblo indignado, que se cansó de quienes están pidiendo sanciones contra Venezuela en el extranjero. Que asuman su responsabilidad", aseveró Cabello.

Por otra parte, el dirigente político reiteró que tras el regreso de Guaidó "no va a pasar nada en Venezuela", no dio mayores certezas de los próximos acontecimientos respecto al dirigente opositor, que salió por segunda vez del país a una gira internacional, violando una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"¿Quién puede prever lo que le va a ocurrir [a Guaidó]? Nadie. ¿En el país va a pasar algo? No, no va a pasar nada, porque él es la nada, no tiene capacidad para influir en un cambio en Venezuela, ni siquiera su propia gente lo respeta", concluyó el presidente de la ANC.