Putin afirma que las armas hipersónicas de Rusia convierten en inútiles los intentos de algunos países de anular el potencial nuclear ruso

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este jueves, en un encuentro con un grupo de trabajo que prepara propuestas para enmendar la Constitución, que con el tiempo las armas nucleares pueden perder eficacia y que el estatus nuclear de un país no puede ser eterno. Además, aseguró que, después de que Rusia obtuviera armas hipersónicas, los intentos de otros países por reducir la importancia del potencial nuclear de Moscú ya no tienen sentido.

"En cuanto a [fijar] el estatus nuclear en la Constitución, la cuestión no es que hoy somos una potencia nuclear, sino que debemos estar siempre un paso por delante en los sistemas de armas más modernos, y estas pueden ser no necesariamente armas nucleares", dijo el presidente ruso.



"Algún día las armas nucleares pueden dejar de ser las más efectivas o dejar de tener sentido. Algunos expertos en el extranjero están trabajando para hacer que las armas nucleares no tengan sentido para sus propietarios. Por ejemplo, los sistemas de defensa antimisiles precisamente se dedican a eso: a inutilizar nuestro potencial nuclear, a hacer que este no tenga sentido. Pero después de que nosotros obtuviéramos armas hipersónicas sus intentos por conseguirlo perdieron sentido, así como los gastos que ya habían hecho, de miles de millones de dólares", dijo Putin contestando a una propuesta de uno de los miembros del grupo de reflejar el estatus nuclear de Rusia en la Constitución.