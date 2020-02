"Los argentinos sabemos leer": Por qué Cristina Fernández insiste con una quita de la deuda con el FMI

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, insistió este jueves con un pedido de quita de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que el organismo señalara que con esa acción se "incumpliría con el estatuto".

Es que Fernández había hecho declaraciones en ese sentido la semana pasada, durante la presentación de su libro 'Sinceramente' en Cuba, que fueron respondidas de manera negativa por el vocero del Fondo, Gerry Rice.

"Yo me pregunto, cuando dicen 'no, no se puede hacer una quita al capital del FMI porque su estatuto prohíbe hacer quitas'. ¿Pero cómo que el estatuto del FMI prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para permitir fugar el dinero. ¿Y por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no?", planteó la vicepresidenta ante un auditorio en La Habana.

Rice respondió escuetamente al planteo durante una rueda de prensa este jueves: "No está permitida por los estatutos, y no solo en el caso de la Argentina", dijo el portavoz.

Y, sobre el acuerdo 'stand by' por 57.000 millones de dólares firmado con el Gobierno de Mauricio Macri, Rice agregó: "Puedo asegurar a todos que no hubo violación de la reglas del FMI".

Por la tarde, Fernández retomó el tema por sus redes sociales, citando un artículo publicado por la prensa argentina con las declaraciones de Rice, y el convenio constitutivo del Fondo Monetario. En el artículo VI, el texto sostiene: "Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital".

En otro tuit, la vicepresidenta señala: "Sin comentarios. Los argentinos y las argentinas sabemos leer".

El planteo de Cristina Fernández tiene que ver con el uso que le dio el Gobierno anterior al dinero prestado por el FMI. Según el espacio peronista que hoy administra la Casa Rosada, buena parte de esos recursos fueron destinados a la salida de divisas del país, mediante la subasta de dólares que aplicaba Macri para contener el tipo de cambio, luego de una fuerte devaluación del peso, en el marco de la crisis financiera.

Sin embargo, según un informe oficial del equipo económico que gobernó hasta el 10 de diciembre, —citado por el diario Perfil—, se utilizó para pagar deudas contraídas por ese mismo gobierno durante sus primeros tres años de gestión.

Por su parte, Alberto Fernández no sólo había denunciado la utilización del préstamo para una supuesta salida de capitales tras ganar las primarias de agosto, sino que ahora respaldó el pedido de la vicepresidenta: "Su observación es muy pertinente", dijo en una entrevista con radio Rivadavia, según recoge el diario Página/12.