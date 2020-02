La Antártida registra por primera vez una temperatura récord de más de 20 grados centígrados

La Antártida registró un nuevo récord de temperatura la semana pasada al alcanzarse los 20,75 grados centígrados, superando por primera vez la barrera de los 20 grados en el continente, informó este jueves a AFP el científico brasileño Carlos Schaefer.

"Nunca habíamos visto una temperatura tan alta en la Antártida", señaló el investigador.

La temperatura récord fue registrada el 9 de febrero en la isla Seymour, parte de una cadena de la península que se curva desde el extremo norte de la Antártida. En esa isla está situada la base Marambio, la estación científica y militar permanente que Argentina mantiene en el continente.

No obstante, Carlos Schaefer subrayó que la temperatura en cuestión "no tiene sentido en términos de una tendencia al cambio climático", ya que fue registrada solo una vez y no forma parte de un conjunto de datos a largo plazo.

"No podemos usar [estos datos] para anticipar el cambio climático en el futuro", advirtió el científico, agregando que simplemente se trata de "una señal de que algo diferente está sucediendo en esa zona".

La nueva temperatura récord se alcanzó unos días después de que el territorio de la Antártida perteneciente a Argentina registrara el día más caluroso desde que comenzaron las mediciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional del país sudamericano, el pasado jueves los termómetros en la estación científica de La Esperanza, ubicada cerca de la punta de la península antártica, marcaron al mediodía 18,3 grados centígrados.

El récord anterior, correspondiente al 24 de mayo de 2015, era de 17,5 grados centígrados.

De acuerdo con los científicos, la última década ha visto las temperaturas más altas de la historia, y el 2019 fue el segundo año más caluroso después de 2016.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!