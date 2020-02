Israel presenta un nuevo plan para hacer su Ejército más letal ante enemigos como Irán

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Aviv Kochavi, presentó ante los comandantes de las FDI el Plan Momentum, conocido en hebreo como Tenufa y aprobado ya por el ministro de Defensa, Naftali Bennett, destinado a reestructurar y reorientar a las fuerzas militares del país para las posibles amenazas. El objetivo del amplio plan es obtener una ventaja militar considerable del país frente a sus enemigos, en particular Irán y Hezbolá, informa The Times of Israel.

Los militares planean usar las mejoras, que se implementarían en los próximos cinco años, para ganar cualquier guerra potencial lo más rápido posible, gracias a la introducción generalizada de tecnologías avanzadas, el uso de drones y el desmantelamiento de armas obsoletas, entre otras cosas. El Plan todavía tiene que ser aprobado por el gabinete.

"Después de un proceso exhaustivo y profundo con el jefe de gabinete, los comandantes de las FDI y los dirigentes de Defensa, apoyé el Plan Momentum que permitirá a las FDI atacar al enemigo más rápido, con mayor fuerza, con mayor letalidad y, por lo tanto, derrotando al enemigo y lograr la victoria", dijo Bennett este jueves, y agregó que el plan permitirá a los militares poner fin a cualquier conflicto futuro de manera decisiva.

Una de las prioridades del plan será la creación de un nuevo Comando de Irán que se centrará en analizar las amenazas planteadas por Irán y planificar la campaña israelí contra el país, especifica Jerusalem Post. En particular, las FDI planean aumentar la superioridad de su inteligencia militar y mejorar las capacidades cibernéticas, tanto defensivas como ofensivas.

"La implementación del programa multianual Momentum permitirá a las FDI aumentar capacidades considerables, tanto en alcance como en precisión, creando así condiciones para acortar la duración de la próxima campaña. Los desafíos que nos rodean no nos permiten esperar, por lo que, a pesar de la complejidad, el programa multianual ha comenzado", precisó Kochavi.

Como parte de la expansión de las capacidades defensivas, las FDI aumentarán el número de sistemas interceptores de misiles para fortalecer la protección contra misiles de precisión, de crucero y drones. Además, se prevé comenzar el despliegue a nivel nacional del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro en lugar de despliegues regionales.