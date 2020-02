Seis policías heridos tras ataque con explosivos del ELN en el norte de Colombia

Seis policías resultaron heridos este viernes en Colombia tras un ataque con explosivos atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ataque ocurrió en el kilómetro 25 de una carretera que comunica los municipios de Pelaya y Pailitas, en el departamento de Cesar, al noreste de Colombia.

El coronel Jesús Manuel de los Reyes, comandante de la Policía del departamento de Cesar, narró que cinco personas "salieron a la vía e incineraron el cabezote de un tractocamión", para posteriormente dejar una carga explosiva en otro vehículo que iba en el sentido contrario. Cuando la policía llegó al sitio, se activó la carga explosiva.

"Tres de ellos tienen quemaduras de consideración, los otros tres ya se encuentran fuera de peligro", informó el coronel de los Reyes, según difundió El Espectador.

#AEstaHora Miembros del ELN quemaron un camión en la vía que comunica a los municipios de Pelaya con Pailitas, hasta ahora viajeros que están en el sector manifiestan que hay personas heridas; sin embargo, las autoridades no se han pronunciado. La vía se encuentra cerrada. pic.twitter.com/R0iXdoTfDg — Semanario La Calle (@Semlacalle) February 14, 2020

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión del artefacto le provocó a Sergio Armando Saavedra esquirlas en un ojo y laceraciones en el cuerpo; a José Omar Paez, quemaduras de segundo y tercer grado en las manos y en el rostro; a Jean Carlos Padilla, quemaduras en el cuello; y a Ferney Henao, quemaduras de tercer grado en el rostro. Los otros dos uniformados no han sido identificados.

Los oficiales fueron trasladados al Hospital Regional José David Padilla Villafañe, ubicado en la ciudad de Aguachica, en el departamento de Cesar.

Toque de queda

El ataque de este viernes se perpetró en medio del toque de queda anunciado por el Ejército de Liberación Nacional en todo el territorio colombiano, que ha llevado a las Fuerzas Armadas del país a entrar en el máximo grado de alerta.

El ELN impuso el llamado "paro armado" y advirtió que agrediría a la población civil que salga de sus viviendas o se desplace a través del transporte terrestre, fluvial y aéreo. El grupo también informó en un comunicado que los civiles que formen parte de las caravanas del Ejército o que queden en la línea de combate también serán atacados, "pues se están dejando utilizar para sabotear el paro".

El jueves, un vehículo cargado con explosivos estalló en la vía que queda entre la base militar y la pista de aterrizaje del municipio Puerto Rondón, en Arauca, al este de Colombia. No obstante, no se reportaron heridos y aún no se confirma la presunta autoría del ELN en el ataque.