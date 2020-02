Una niña de 6 años se pone furiosa en la escuela y la internan en una clínica mental contra la voluntad de sus padres en EE.UU.

Una niña estadounidense de seis años fue ingresada en una institución psiquiátrica sin el permiso de sus padres por haberse puesto furiosa en la escuela, informa NBC.

Nadia, alumna de una escuela primaria de Florida, habría perdido el control en el aula, pero ya se había calmado cuando llegó la Policía. No obstante, la internaron en una clínica mental contra la voluntad de sus padres pic.twitter.com/2GRTMOiWSA — RT en Español (@ActualidadRT) February 16, 2020

Según se detalla, los hechos tuvieron lugar el 4 de febrero en la ciudad de Jacksonville (Florida). Nadia, diagnosticada con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, supuestamente perdió del control y empezó a atacar al personal y destruir objetos propiedad de la escuela primaria Love Grove. Los trabajadores del centro educativo llamaron a la Policía, que trasladó a la niña a una clínica mental.

La medida fue adoptada en base a la ley estatal de salud mental, más conocida como 'ley Baker', que permite internar temporalmente en instituciones psiquiátricas a individuos cuyo comportamiento puede representar un peligro para los demás y que parezcan sufrir trastornos mentales. No obstante, en unas imágenes filmadas por la cámara corporal de uno de los oficiales se ve que Nadia estaba absolutamente tranquila cuando la Policía llegó a la escuela.

En el video, Nadia va agarrada del brazo por una agente, a la que le pregunta si la van a encarcelar. "No, no vas a ir a la cárcel. No eres una mala persona, no vas a ir a la cárcel", la calma la policía. Se oye como la agente explica a su colega que es posible que "la escuela haya agitado un poco a la niña", pero que "no le pasa nada malo".

No obstante, la menor pasó dos días en la clínica, donde supuestamente le administraron medicamentos antipsicóticos. Según la madre de Nadia, Martina Falk, su hija se queja de las condiciones en las instalaciones pero no puede describirlas bien.

"Solo puede contarte fragmentos. 'Mamá, cerraron la puerta con llave. No me dejaban salir. Mamá, me pusieron una inyección'", cita NBC a Falk.

"Esto no es aceptable"

Según ABC, la madre está preparando un litigio por el caso. La abogada de Falk, Reganel Reeves, explicó que su clienta no solo quiere que su hija pueda volver a la escuela, sino que también quiere evitar que estos casos se repitan en el futuro.

"No quiero que nos perciban como si simplemente estuviéramos buscando dinero. Realmente queremos tratar de resolver la situación educativa de Nadia para que pueda ir a la escuela", dijo Reeves en el programa 'Good Morning America' de ABC.

"Estamos preparados para avisar al estado de Florida y hacerles saber que esto no es aceptable. Debemos proteger a nuestros hijos. Así que pedimos un diálogo, una conversación", agregó, aunque señaló que alguien debe pagar las consecuencias de lo sucedido.