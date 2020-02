Un escritor alemán agradece a RT por dar la oportunidad de contactar con veteranos de la Segunda Guerra Mundial

El 7 de febrero el escritor alemán Wolf von Fichtenberg vio un video de RT que explicaba cómo ponerse en contacto con las personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial, parte del proyecto #CorreosDeLaVictoria. En una carta enviada a RT y dirigida al pueblo soviético, el hombre —que nació diez años después del fin de la guerra— dio las gracias por liberar a Europa del nazismo.

"No sé dónde habría estado durante la guerra, hubiera sido demasiado joven como para pillarla. Nací diez años después de su fin. Con los conocimientos que tengo ahora podría responder a esta pregunta, ¿pero podría haberlo hecho en aquel entonces? Demasiadas personas estaban cegadas, demasiados creyeron en una mentira y algunos simplemente prefirieron dar la espalda. ¿Puedo ofrecer disculpas por nuestras acciones? No, no puedo, pero puedo tenderles la mano y ofrecerles mi amistad a ustedes y a mi pueblo. Un alemán les estrecha la mano a los rusos. Tal vez este apretón de manos se convierta en muchos apretones de manos", escribió Von Fichtenberg.

"Pese a lo que pasaba a finales de la guerra, nuestro pueblo también sufrió, gente común que no podía darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Les doy las gracias por liberarnos del monstruo de Hitler, ese engendro del infierno. Aquí, en Occidente, se presta demasiada atención a la contribución de los estadounidenses y muy poca al sacrificio de su pueblo. Que Dios proteja a su pueblo y le dé salud, felicidad y paz. Les estrecho la mano con la esperanza de que reciban este gesto y respondan de la misma forma", agregó.

#CorreosDeLaVictoria

El proyecto de RT #CorreosDeLaVictoria cuenta historias de los que pasaron por la Segunda Guerra Mundial y recoge las cartas y los mensajes que quieran enviar a los veteranos; misivas que luego RT hará llegar a los destinatarios.

El canal presentó la primera historia de este proyecto a principios de febrero de este año. Su protagonista fue Anna Gueórguievna Teriójina que en tiempos de guerra, con un hijo pequeño, tenía una doble jornada: por la mañana era maestra en un colegio y por la tarde trabajaba en un aserradero para un hospital en las inmediaciones de Moscú.

En 1941 tenía 21 años y estaba embarazada. Su esposo se fue al frente y desapareció sin dejar rastro. La mujer no volvió a casarse, su hijo se murió y se quedó completamente sola. Ante las cámaras de RT pidió que le enviaran cartas para el Día de la Victoria sobre el fascismo, que se celebra en Rusia cada 9 de mayo.

Otro héroe del proyecto, Konstantín Fiódorovich Meleshko, tenía 18 años cuando empezó la guerra. "En aquel entonces sentí lo que es ver cómo mueren tus compañeros, qué es la vida y cómo es cuando no tener nada para comer", confesó el defensor de Leningrado bajo asedio nazi.

Meleshko trabajó en el servicio de inteligencia, pisó una mina en 1942, volvió a las filas y tres años después estaba entre los que dejaron inscripciones en los muros del Reichstag en Berlín. Pidió que le contasen sus propias historias y a cambio ofreció ayudar con algún consejo cuando fuese posible.

