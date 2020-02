En medio de la conmoción en México por el asesinato de una niña de 7 años, López Obrador manda un mensaje a las feministas: "No pinten las paredes"

En medio de la conmoción social por el asesinato de Fátima, una niña de 7 años que fue encontrada dentro de una bolsa en Ciudad de México, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió a las feministas no pintar "paredes o puertas" cuando protestan contra los feminicidios en este país.

"Les pido a las feministas con todo respeto que no nos piten las puertas, las paredes. Estamos trabajando para que no haya feminicidios", comentó en su habitual rueda de prensa.

El viernes pasado tuvieron lugar protestas en Ciudad de México para denunciar la muerte de Ingrid Escamilla a manos de su pareja sentimental y la divulgación de las imágenes del brutal crimen.

Las manifestaciones terminaron con disturbios y enfrentamientos con la policía y, además, colectivos feministas realizaron pintadas en el Palacio Nacional para exigir al presidente justicia.

En las paredes de la residencia oficial, mujeres con vestimenta oscura y el rostro cubierto, pintaron frases como "¡México feminicida!".

"No somos simuladores y no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan, sabemos cómo sacarle la vuelta a la provocación y respetamos el derecho de todos a la manifestación, pero ojalá se ejerza ese derecho de manera pacífica, sin violencia", destacó este lunes el presidente.

"Descomposición social"

La muerte de Fátima se suma ahora a los reclamos de justicia ante los casos de feminicidios por parte de los colectivos feministas y de derechos humanos. La niña desapareció el 11 de febrero a la salida de su colegio. Mientras esperaba que su madre la recogiera, alguien se la llevó. Cuatro días después apareció su cuerpo en la alcaldía de Tláhuac.

Sobre este caso concreto, el mandatario mexicano dijo: "Es muy lamentable que esto suceda y estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo".

"Yo sostengo que se cayó en una decadencia. Fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con los modelos neoliberales. Siempre he dicho que se mide el desempleo, el crecimiento económico y el número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal", comentó.

Y continuó: "Estoy seguro que se va a encontrar a los responsables, pero esto no es la solución. Solo castigo. Tenemos que purificar la vida pública, mejorarla (...) pienso que estos temas que duelen mucho y afectan mucho tienen como posibilidad el que luchemos todos por una sociedad mejor. No le veo otra salida".

Reacciones a las palabras del presidente

Tras las declaraciones de López Obrador, las redes se incendiaron de críticas con el 'hastag' #JusticiaParaFatima.

"Hasta cuándo entenderás que los feminicidios son reales y que nadie está inventando las cifras, imbécil. Deja de actuar como pendejo y ponte a trabajar ya!", escribió una usuaria.

"Algunos tienen sus prioridades muy confundidas", comenta otro que añade una viñeta del artista Qucho Monero en el que se lee: "Ojalá cuidáramos a las mujeres tanto como a los monumentos".

"Increíble. El presidente toca fondo ante la falta de empatía con las miles de mujeres que piden justicia y seguridad"; dice otro.

IN CRE Í BLE 👇🏼 El presidente toca fondo ante la falta de empatía con las miles de mujeres que piden justicia y seguridad. “Le pido a las feministas que no nos pinten las puertas, las paredes” 👇🏼 pic.twitter.com/godccKsjrO — Risco (@jrisco) February 17, 2020

"¿Qué piensa del asesinato de Fátima? Que la descomposición social es culpa del neoliberalismo... No se resuelve con policías y cárceles. Que sólo siendo buenos podemos ser felices... Que hay que apurarnos para tener la constitución moral... Quiero llorar", afirma una internauta, que repite parte de las frases del presidente.

Y otro destaca: "Le preguntan al presidente sobre Fátima y termina dando una misa sobre el neoliberalismo y cómo es el culpable de todos los males del país".