Venezuela suspende por 90 días las operaciones de la aerolínea TAP, luego de las "graves irregularidades" en el vuelo que retornó a Guaidó

El gobierno de Venezuela suspendió por 90 días las operaciones de la línea aérea portuguesa TAP tras "las graves irregularidades" cometidas en el vuelo TP173, que transportó la semana pasada al diputado opositor Juan Guaidó en su viaje de retorno al país, y "en apego a la normativa Aeronáutica Civil".

El ministro para el Transporte venezolano, Hipólito Abreu, destacó que se trata de una "medida cautelar en resguardo de la seguridad operacional" en el país suramericano.

Debido a las graves irregularidades cometidas en el vuelo TP173 y en apego a la normativa aeronáutica civil nacional, se suspende por 90 días las operaciones de la línea aérea TAP hacia nuestro territorio, como medida cautelar en resguardo de la seguridad operacional de Venezuela — Hipólito Abreu (@tupamarohipolit) February 17, 2020

De acuerdo con Abreu, en el vuelo TP173 hubo una serie de fallas que atentan contra la seguridad aeronáutica.

"No poseen certificación de fumigación, los agentes de seguridad no realizaron las identificaciones efectivas de las personas que ingresaron a la aeronave, por lo tanto, los formularios emitidos no se correspondían con las verificaciones que hicimos una vez llegados a territorio nacional", explicó Abreu, quien también resaltó "el hallazgo de materiales no calificados para su traslado".

La autoridad venezolana explicó que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) enviará un informe a la Organización de Aviación Civil Internacional.

De igual forma, la vicepresidente venezolana, Delcy Rodríguez, denunció que la aerolínea portuguesa violó las normas "sin menoscabo de las multas y procedimientos administrativos a que hubiere lugar".

La aerolínea TAP ha sido suspendida por noventa días en razón de las graves violaciones de la normativa de la Aeronáutica Civil Venezolana, sin menoscabo de las multas y procedimientos administrativos a que hubiere lugar. Venezuela se respeta! https://t.co/yKpUY5o0ac — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) February 17, 2020

La medida surge una semana después que Venezuela condenara, a través de un comunicado, las acciones de TAP, compañía que habría permitido el abordaje del diputado opositor Juan Guaidó con una identificación falsa.

Asimismo, el texto denunció la presunta complacencia de TAP con un tío de Guaidó, pasajero del mismo vuelo, quien fue detenido a su llegada a Caracas por portar "material prohibido y sustancias de naturaleza explosiva".

Portugal, en un comunicado del Ministerio de Interior reseñado por AFP, informó el pasado viernes que abrió una investigación "ante las declaraciones de las autoridades venezolanas sobre un fallo en la seguridad en un vuelo (a Caracas) procedente de Lisboa".

A su vez, el ministro portugués de Exteriores, Augusto Santos Silva, durante un viaje a India, afirmó que su nación espera que "este pequeño incidente sea rápidamente resuelto".