Excongresista colombiana capturada en Venezuela considera un "absurdo político" que Bogotá pida su extradición a Juan Guaidó

"El mensaje es contundente: ellos no desean que yo sea extraditada a Colombia", afirmó Aída Merlano.

Para la exsenadora colombiana Aída Merlano, el hecho de que el presidente de Colombia, Iván Duque, haya pedido su extradición al diputado opositor venezolano Juan Guaidó, en vez de al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es evidencia de que Bogotá no desea llevar a cabo ese proceso.

"El mensaje es contundente y es que ellos no desean que yo sea extraditada a Colombia", sostuvo Merlano en el programa Vicky en Semana. Para la exsenadora, la solicitud del gobierno de Duque "es un absurdo político, diplomático y una vergüenza nacional".

Al ser consultada sobre la posibilidad de que Guaidó pueda hacer efectiva su extradición a Colombia, Merlano ironizó: "es como si mi abuelita pudiera venir a acompañarme esta entrevista".

Asimismo, la exsenadora aprovechó la entrevista para asegurar que "no es cierto" que tenga los privilegios que algunos sectores políticos afirman que posee en Venezuela.

"Tuve la oportunidad de conocer una noticia en donde se decía que yo gozaba de privilegios, comidas a la carta, usurpación a una celda de una persona que estaba aquí y en ese momento yo aún estaba en una celda de transición. No tenía las condiciones, no tenía baño, no tenía absolutamente nada para tener una comodidad", aseveró Merlano.

La excongresista —condenada a 15 años de cárcel por la compra ilegal de votos para las elecciones parlamentarias de 2018—, se fugó en octubre del año pasado durante una cita de ortodoncia en un centro médico de Bogotá y fue capturada en Venezuela el pasado 28 de enero.

La Cancillería de Colombia le solicitó formalmente al diputado opositor Juan Guaidó, a quien reconoce como "presidente interino" de Venezuela, la extradición de la excongresista Aida Merlano, tras recibir el oficio por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Bogotá hizo la solicitud ante Guaidó, pese a que Maduro instó al gobierno colombiano a activar las relaciones consulares para poder ejecutar el procedimiento, medida que fue rechazada de plano por la administración de Iván Duque, alegando que en Venezuela había "pocas garantías".

Tras su regreso al país, Guaidó habló sobre la petición del gobierno colombiano. "Que tenga la seguridad el presidente Iván Duque que tomaremos todas las medidas con las herramientas que tenemos: Interpol, el reconocimiento internacional, la presión interna para lograr en su momento hacerlo", dijo el diputado, quien no tiene facultades constitucionales para efectuar la extradición de Merlano.